V některých zemích se do deseti let stanou cigarety minulostí, míní Petr Šebek

Do vývoje bezdýmných tabákových výrobků jste již investovali přes osm miliard dolarů. Proč?

Protože to považujeme za správné a můžeme si to dovolit. Podnikáme jako všechny moderní a zodpovědné firmy. Investujeme do inovací, které snižují negativní dopady našich výrobků. Jsme přesvědčeni, že profitovat z toho budou nejen naši dospělí zákazníci a jejich blízcí, ale i společnost jako celek. Je to totiž právě spalování, jež je zdrojem většiny škodlivin obsažených v cigaretovém kouři. Už v 80. letech minulého století vědci zjistili, že k uvolňování nikotinu stačí teploty pod 300 stupňů Celsia. Tedy že tabák nemusíme spalovat.

Vědci už tehdy očekávali, že cestou zahřívání tabáku dokážeme uspokojit potřeby dospělých kuřáků, kteří nepřestávají kouřit, ale přitom můžeme významně snížit zdravotní dopady spojené s tradičním kouřením. Problémem dlouho bylo, že neexistovala spolehlivá a uživatelsky komfortní technologie na zahřívání tabáku, a pak také to, že nebyla k dispozici vědecká data o menších negativních dopadech konzumace zahřívaného tabáku na organismus. My jsme se tedy téměř před dvaceti lety rozhodli obě tyto výzvy přijmout. I proto je dnes náš systém na zahřívání tabáku IQOS celosvětově nejúspěšnější bezdýmnou alternativou cigaret, jež už milionům kuřáků zcela nahradila cigarety.