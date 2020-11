Cigarety znovu čeká vyšší daň. Poslanci se přou, který typ zdraží a o kolik

Vládní návrh připravený ministerstvem financí počítá s tím, že se v příštím roce cigarety zdraží o čtyři koruny. Ke stejnému navýšení ceny by mělo dojít i v roce 2022 a 2023. Surový tabák by měl podle vládního návrhu zdražit v roce 2021 a 2022 o pět korun a za tři roky o šest korun. V případě zahřívaných cigaret je návrh nejbenevolentnější, podle něj by se tento tabákový výrobek zdražoval každý rok jen o jednu korunu.



S tím však nesouhlasí Iva Nevludová, bývalá členka SPD a nynější nezařazená poslankyně. Podle ní by se nejvíc měl zdražovat právě zahřívaný tabák – v příštím roce o dvacet korun a v následujících dvou letech o sedm korun. Podle poslankyně je představa, že jde o zdravější typ kouření, mylná. A proto návrh předkládá.

„Jde o jeden z největších omylů, o informaci, kterou u nás argumentuje největší distributor těchto výrobků, což je Philip Morris. On i na svých webových stránkách deklaruje, že jsou zahřívané cigarety méně škodlivé neboli ‚zdravější‘. To ale není pravda, v zahřívaných cigaretách není tabák, ale jsou tam tabákové směsi obohacené o aditiva, která zvyšují návykovost rychlostí, kterou se nikotin dostane do těla,“ tvrdí Nevludová a odvolává se na analýzy Světové zdravotnické organizace a na profesorku Evu Králíkovou z českého Centra pro závislé na tabáku.

Podobný názor má i poslanec za ANO Marek Novák. Jeho pozměňovací návrh se shoduje s vládním až na zmiňované zahřívané cigarety. Ty by Novák v příštím roce zdanil devíti korunami a v dalších letech sedmi a šesti korunami. Argumentuje tím, že poměr zdanění zahřívané a klasické cigarety je nyní na úrovni 22 procent.

„To je naprosto směšné,“ komentuje Novák. „Není to tím, že by zahřívané cigarety byly zdravější. Veškeré studie, které toto tvrdí, vycházejí od jediného zdroje a to je výrobce Philip Morris International. Studie, kterou si udělá výrobce, podle mě nejsou relevantní,“ říká Novák s tím, že by bylo nejlepší zdanit zahřívané cigarety stejně jako ty klasické.

Řezaný tabák v hledáčku poslanců

Největší pravděpodobnost na úspěch má nejspíš návrh místopředsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury. Podpořil ho totiž rozpočtový výbor. Stanjura by v příštím roce zdanil nejvíce surový tabák, a to o jedenáct korun. O osm korun by v roce 2021 zvedl daň na klasické cigarety a o dvě koruny daň na zahřívané cigarety. V dalších dvou letech by zvyšoval daně podobně jako vládní návrh.

Větší daňová zátěž automaticky nemusí znamenat, že se vybere více peněz. Když se to přežene, tak to zkrátka může přinášet menší příjmy než si zákonodárci plánují. Štěpán Křeček hlavní ekonom BH Securities

Další poslanec za ODS Marek Benda navrhuje zdražit řezaný tabák o deset korun a zahřívané cigarety o jedenáct korun. Nejméně by Benda zdražoval klasické cigarety, které nyní podléhají dani nejvyšší.

Nejpodstatnější navýšení u jednoho typu tabákových výrobků přináší pozměňovací návrh poslance za ANO Jana Volného. V příštím roce by podle jeho návrhu nejvíce zdražil surový tabák, a to o 82 korun. Výrobek by tak byl o šedesát procent dražší než nyní.

„Rozpor mezi klasickou cigaretou a řezaným tabákem je velký. Je to nesoulad a daň by se tímto měla dorovnat,“ argumentuje Volný. Přiznává však, že jde o podstatný skok. „Ve finále ještě uvidíme. V Poslanecké sněmovně jsou kompromisnější návrhy, které si myslím, že také mají své opodstatnění.“ Pozměňovací návrh Volného nicméně má podporu ministerstva financí.

Tabák dražší než v Německu

Dění okolo spotřební daně na tabák pozorně sleduje hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček. Podle něj by poslanci neměli počítat s tím, že větší daň přinese do státní kasy více peněz. „Větší daňová zátěž automaticky nemusí znamenat, že se vybere více peněz. Když se to přežene, tak to zkrátka může přinášet menší příjmy než si zákonodárci plánují,“ uvádí Křeček.

„Dostáváme se do roviny, kdy si příliš idealizujeme skutečné dopady na státní rozpočet,“ míní Křeček a odvolává se na fakt, že zvýšená daň na cigarety, která platí tento rok, do kasy očekávané inkaso nepřinesla. Nutno však říct, že důvodem jsou i zavřené hranice, kvůli kterým na nákup cigaret nemohli do českých příhraničních oblastí jezdit Němci a Rakušané.

Křeček kritizuje zejména návrh poslance Volného s tím, že by tak balení surového tabáku stálo víc než v Německu. „Nejenom, že by k nám nejezdili Němci si ho kupovat, ale naopak Češi by klidně mohli jezdit do Německa. Nakonec by se tak mohlo při vyšších sazbách daně vybrat u tohoto typu tabákových výrobků méně peněz, což návrh nepředpokládá,“ říká Křeček.

Podle něj je prostor pro zdražování u zahřívaného tabáku. „Nedívám se na to z hlediska zdravotního, ale z hlediska čistě ekonomického. Zvyšování zdanění zahřívaného tabáku by se do koncových cen plně nepromítlo, protože tabákové společnosti u nich mají výrazně větší marže, jelikož daň se vlastně vypočítává z množství tabáku v dané cigaretě,“ vysvětluje Křeček. „Jestliže deklarovaným cílem zákonodárců je vybrat více peněz do státního rozpočtu, tak právě u toho zahřívaného tabáku by toho šlo dosáhnout nejsnáze.“