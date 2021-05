Ve francouzských filmech dál hrají prim cigarety. V průměru dvě minuty

„Tabák zůstává ve francouzských filmech téměř všudypřítomný: v letech 2015 až 2019 se alespoň jedna scéna, předmět nebo hláška související s tabákem objevily v 90,7 procentech filmů,“ uvedla Liga proti rakovině. Ve filmech se podle ní objevují kouřící lidé, popelníky či postavy, které mluví o tabáku. Studie, z níž Liga proti rakovině své závěry čerpá, brala v potaz 150 filmů.



Průzkum agentury Ipsos mezi mladými lidmi ukázal, že 58 procent z nich se domnívá, že tabákové scény ve filmu nabádají ke kouření. Čtyřiapadesát procent dotazovaných je přesvědčeno, že za zobrazování kouření ve filmech mohou velké tabákové firmy.

Liga si také všímá paradoxu, že ve filmech jsou stále častější scény se zapálenou cigaretou v interiérech (přibližně 35 procent), což už je v dnešní době prakticky nemožné. Ve francouzských restauracích a ve veřejných budovách je totiž kouření stejně jako v Česku zakázáno.

Liga odsuzuje zobrazování kouření jako pozitivní hodnoty, neodmítá však všechny filmy a naopak chce podpořit filmový průmysl, pokud by chtěl tabák přestat tak často zobrazovat. Ředitel Ligy proti rakovině, profesor Axel Kahn, kritizuje „tabákovou lobby, která neváhá vynaložit finance, aby se její výrobky objevily na obrazovce, ať už přímo či nepřímo“, píše AFP.

Liga proti rakovině ve Francii studii zobrazování tabáku ve filmu letos představila již po šestnácté. Ipsos se během ledna dotazoval ve Francii 1 100 lidí od 18 do 24 let a 400 lidí od 25 do 35 let.