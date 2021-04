Školy narychlo vyráběly stojánky na testovací sady, děti první den zvládly

„Ráno jsem test zkoušela sama na sobě. Je to taková sranda, protože to strašně lechtá. Teď s tyčinkou desetkrát obkružte v nosní dírce. Ať vám nepopadají na zem, abychom si neotestovali podlahu,“ instruuje učitelka před tabulí třídu třeťáků Základní školy Hudcova v Brně.

Do lavic se v pondělí ráno vrátila část žáků prvního stupně – ti otestovaní – a učí se v modelu týden ve škole a týden doma na online výuce.

MF DNES na jižní Moravě oslovila více než desítku základních škol a nikde testy nezachytily pozitivní dítě. Navzdory obavám se navíc vše obešlo bez konfliktů.



„Nemuseli jsme ve školách řešit problémy s rodiči, protože by prosazovali, že je právo na vzdělání víc než právo na ochranu zdraví. Ti, kteří s testováním nesouhlasili, omluvili své děti předem a nechali je doma,“ shrnuje za brněnské školské odbory Petr Pečenka, jenž je zároveň zástupcem ředitele školy TGM Zastávka.

Ti rodiče, kteří se rozhodnou dítě neotestovat a tedy ho do školy neposlat, nemohou počítat s tím, že škola pro jejich dítě zajistí speciální virtuální výuku. Přistupuje se k nim jako v případě nemoci – dostávají úkoly na domácí učení.



„Jednak nám takový postup ukládá metodika školství, ale plyne to i z logiky věci, když má učitel ve třídě 25 dětí a doma jen několik. Pro ně nachystáme práci, ale stoprocentní vyučování není v silách pedagoga,“ podotýká ředitel brněnské školy Svážná Petr Punčochář. I jeho kolegové se shodují, že se nedá sedět na dvou židlích a zvládat online i prezenční výuku naráz.

Výhrady mají i k tomu, že testy dorazily do škol až ve čtvrtek a pátek a chyběly stojánky pro testovací zkumavky, a tak je narychlo vyráběli ze dřeva, víček z PET lahví, 3D tiskáren a lega.

„Školy to opět zvládnou, byť někdy s problémy a zatnutými zuby. Ale kdyby se dal test na zkoušku rodičům, mohli být v klidu. Největší nebezpečí vidím v hysterii davu, je to nekončící boj s dezinformacemi,“ říká ředitel brněnské Základní školy Hudcova Jakub Cimala, jenž rodičům vyvrací i různé fake news, které mu posílají.

Odborář Pečenka zase nerozumí tomu, proč rodiče nemohou své děti testovat už doma. „Hodit to na školy a říct, že doma to nejde, je to nejjednodušší, ale nikdo nám pořádně nezdůvodnil proč,“ vadí mu.

Ranní testování pod dozorem rodičů

Někde na ranní „covidovou zkoušku“ dohlíželi rodiče osobně. Do školy Hudcova přišli do třetích tříd dva, u menších dětí to příští týden bude nejspíš víc.



„Posílíme asistenci. Myslím ale, že to učitelé zvládnou líp, než když se dovnitř nahrne dvacet vystresovaných maminek. Budu proto psát rodičům a apelovat, že to máme pod kontrolou,“ uvádí ředitel školy Cimala.



To do další brněnské školy Bosonožská už nastoupily i nejmenší děti, které „dozorovala“ zhruba čtvrtina rodičů. „Uklidňovali je, ale byli spíš morální podpora, děti se otestovaly víceméně samy,“ poukazuje ředitelka Lenka Špačková.



Na první testování dohlížela například Petra Nešporová, jejíž syn chodí do první třídy ve Tvrdonicích na Břeclavsku. Škola poslala i instruktážní video, takže doma vše nacvičili.



„S testováním nesouhlasím, ale bez něj syn do školy nesmí, takže ho budeme podstupovat,“ vysvětluje s tím, že se jí nelíbí ani nutnost mít roušku. „Žádná studie neprokázala, že by ve školách vznikala ohniska nákazy. Je to nesmyslné a nelogické nařízení,“ tvrdí.

Že zmíněná studie o šíření viru ve třídách chybí, mrzí i Cimalu. „V naší škole se dosud neudál jediný případ, kdy by se dítě nakazilo od druhého,“ dodává.



Klidně i vlastní test

Každopádně školy nemají problém s tím, když má dítě platný negativní test odjinud. Maximálně vstříc v tomto ohledu vyšla škola a vedení obce jako zřizovatel v Dolních Věstonicích.

„Myslíme si, že je potřeba snížit míru stresu z testování ve škole. Vyslyšeli jsme názory rodičů i podněty od učitelů, kteří si nepřáli provádět nosní výtěry, jelikož nejsou zdravotníci,“ říká starostka Jaroslava Rajchlová, proč obec nakoupila vlastní testy ze slin. „Pro malé děti jsou vhodnější, druhý stupeň se později bude testovat výtěrem z nosu,“ upřesňuje.



Příští týden si skupinka rodičů donese vlastní testy i do Základní školy Hraničářů v Mikulově nebo Základní školy Bednářova v Brně.

Školy jsou vstřícné také u podoby střídavé výuky, mnohé nedělí striktně na „áčka“ a „béčka“, ale zohledňují třeba to, aby dva sourozenci byli ve škole ve stejnou dobu a ulevili tak rodičům.

Spolu se školami se včerejší první vlna rozvolnění dotkla i zoologických zahrad, knihoven či farmářských trhů. Například na Zelném trhu v Brně nebo Masarykově náměstí ve Znojmě se tak znovu prodává zelenina nebo květiny.