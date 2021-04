Zelný trh v Brně ožil, prodávají se sazenice i květiny do truhlíku

Městské části Brno-střed potvrdilo zájem 14 zemědělců, kteří nabízejí sazenice bylinek, medvědí česnek, květiny do truhlíku nebo rajčata či saláty do fóliovníku. Začátkem května se přidají prodejci s venkovními sazenicemi či řezanými květinami.



Začátek sezony na Zelném trhu obvykle ovlivňuje počasí. Letos to byla především koronavirová pandemie a opatření omezující stánkový prodej.

„Když byla teplá zima, začínalo se již začátkem března. Letos bylo chladněji a dle slov zemědělců je jejich jediná záchrana, že byly i sazenice později. Kdyby bylo tepleji, neměli by je kde prodávat. Pár letošních výpěstků nabízeli v kavárně Podobrazy, nyní tam už provizorní zahradnictví nefunguje, ale byli za něj vděční,“ sdělila mluvčí městské části Brno-střed Kateřina Dobešová.

Vedení městské části mělo v plánu projednat zrušení poplatku za služby, který činí 15 korun za metr prodejní plochy a den, a to na duben a květen. „Odpouštěli jsme jej již loni od července do listopadu, v součtu to bylo zhruba 300 tisíc korun. Je to hodně peněz, ale pro nás je důležité prodejce a zemědělce podpořit, aby se znovu vrátili,“ podotkla mluvčí. Dohromady jich letos na Zelném trhu bude 58, nejvíce v červnu a červenci.

Náměstí má rozlohu 4 500 metrů čtverečních, a dodržovat opatření jako dvoumetrové rozestupy mezi stánky, tak podle Dobešové ani v hlavní sezoně nebude problém. Správci trhu, kteří již ode dneška hlídají dodržování opatření, případně omezí počet stolů prodejců.

Prodávat se podle vládního nařízení může ovoce a zelenina, květiny a jiné rostliny, jejich plody, osiva, semena, vejce, pekařské a cukrářské výrobky, mléko, maso, med a výrobky z těchto surovin. Potraviny musí pocházet z České republiky.

Nutné je dále dodržování dvoumetrových rozestupů mezi stánky a u všech stánků musí být desinfekce. V jeden čas na ploše tržiště nesmí být víc než jeden člověk na 15 metrů čtverečních. Nesmí se zde prodávat pokrmy a nápoje k přímé konzumaci a na ploše se nesmí nacházet stoly a místa k sezení.