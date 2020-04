Zelný trh v Brně zaplavili nedočkavci. Už je to takové normálnější, jásali

Zákazníci si ve dvanácti zdejších stáncích mohli koupit sazenice rajčat, hrášku, fazolí, kedluben, salátů, ale i oranžových afrikánů a dalších květin a bylinek. Nebo třeba med.

Zájem byl obrovský. I když na pořádek dohlíželi dva správci, dvoumetrové rozestupy ve frontách se udržet moc nedařilo. Lidé byli příliš natěšení.

„Vzala bych si mochyni,“ požádala zákaznice u stánku Miluše Marečkové ze zahradnictví v Bosonohách. „Je vynikající na vitamíny. Vypadá jako lampionek a vevnitř je taková třešinka. Prodává se to i ve velkých obchodech a je to docela drahé, ale já si to pěstuji,“ líčila zákaznice, která si opatrně ukládala do tašky květináček s rostlinkou a rychle se přesunula k dalšímu stánku.

Na stolku, který slouží k výdeji zboží, mela zelinářka Marečková několik dezinfekcí. „Je k použití, ale musím dávat pozor, aby mi dezinfekcí nepocákali sazeničky. Je v tom peroxid a ten by rostlinky spálil,“ upozornila Marečková.

Ta byla šťastná, že konečně mohla na tržiště. „Část věcí jako osení jsme na Velikonoce nemohli prodávat. Jarní zdobení na hřbitovy jsme dávali do komise, ale vraceli nám to. Nikdo nechodil a nekupoval,“ posteskla si Marečková, která doufá, že teď už bude líp.

Opodál jdoucí starší paní si nesla igelitku opatrně jako poklad. „Mám pažitku, salát a majoránku. Dám si je na balkon a hlavně na zahradu,“ radovala se Hana Dubová ze Střelic. To, že konečně začaly fungovat trhy, kvitovala s nadšením. „Už je to takové normálnější,“ podotkla.

Počet prodejců se bude zvyšovat

U dalšího stánku prodává Marie Žáčková s dcerou bylinky zelinářství z Lovčiček. „Nejvíc šel dneska koriandr, ten byl bezkonkurenční. Ale také majoránka, petržalka , bazalka a oregano, takové ty bylinky do jídla,“ popisovala Žáčková. „Jsme rádi, že nás už otevřeli. Kdyby to bylo dřív, bylo by to lepší, ale co se dá dělat.“

Dnešní „kolo“ bylo podle mluvčí Brna-střed, které tržnici provozuje, zkušební. „Zájem roste, takže budeme postupně okruh prodejců rozšiřovat,“ informovala Kateřina Dobešová.

Všichni, kdo se přihlásili, musí dodržovat vládní pravidla vyvěšená na velkém reklamním „áčku“ u vchodů do tržnice – dva metry mezi prodejními stoly i čekajícími zákazníky, speciální výdejní stůl pro zboží, dezinfekce, roušky a ze strany prodejců i rukavice. Přednost mají platby mobilem nebo kartou, ale většina lidí stejně platí hotově.

Na tržišti není dovolený žádný prodej občerstvení k okamžité konzumaci. Jednu věc na náměstí ale lidé konzumovat mohou. V jeho horní části, dobrých sto metrů od okolního dění, stál docela osamocený pojízdný stánek se zmrzlinou. Na rozdíl od zelinářů se ale u něj fronty netvořily.