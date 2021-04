Waldorfská škola v Semilech odmítla testovat žáky. Hygiena to řeší

Informaci o průběhu vyšetřování přinesla Česká televize. Pro iDNES.cz ji potvrdila mluvčí krajské hygieny Zuzana Balašová. „Vyšetřování ještě probíhá,“ sdělila s tím, že obsáhlejší sdělení podá v průběhu středy.

Do Waldorfské základní a střední školy v Semilech mohly od pondělí nastoupit děti bez povinných testů na koronavirus. Ve třídách se mohou učit bez roušek, povinné jsou jen ve společných prostorách. Ředitel školy to na dotaz ČTK odmítl komentovat, hygienici v pondělí dopoledne ve škole zahájili šetření. O uzavření školy kvůli porušení vládních nařízení v pondělí neuvažovali. ČTK to řekl krajský hygienik Vladimír Valenta. Řediteli ale podle něj hrozí citelný finanční postih. Na přístup semilské školy k testům upozornil v neděli server iHNED.cz.

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger novinářům potvrdil, že jedna ze škol na opatření rezignovala a hrozí jí relativně vysoká pokuta. Uvedl, že ve škole byla hygienická kontrola i zřizovatel, který s postupem školy nesouhlasí. Ministr poznamenal, že nošení roušek samozřejmě vadí každému, ale je to v nynější situaci nezbytná podmínka pro chod škol. Odložení roušek přitom přirovnal k potopení se do hluboké vody bez dýchacího přístroje.

„Mohu potvrdit, že tam dochází k porušení mimořádného opatření, nicméně kontrola ještě uzavřená není. Jedná se tam jednak o porušení pandemického zákona a jednak i zákona o veřejném zdraví, a podle toho se bude odvíjet i ten další postup. Mně samozřejmě ta situace mrzí, chápu, že je to určitá nepohoda pro školu, tak určitá oběť pro rodiče nebo žáky,“ řekl Valenta. Testování je ale podle něj způsobem, jak zabránit vniku nákazy do školy. V žádné jiné škole podle něj hygienici nic podobného řešit nemuseli.

Podle vyjádření ředitele školy Ivana Semeckého na sociálních sítích musí o testování dětí rozhodovat rodiče. „Pokud s testováním dětí nesouhlasíte, tak pošlete písemný nesouhlas s testováním napsaný vlastními slovy, ze kterého bude zřejmé, koho se nesouhlas týká a kdo ho vystavil,“ uvedl mimo jiné ředitel.

Zřizovatelem školy je město Semily, starostka Lena Mlejnková považuje celou věc za nešťastnou. Město podle ní nemá možnost to změnit, škola má právní subjektivitu a odpovědnost nese ředitel. „Rada města ho může odvolat, počkáme ale na závěry kontroly hygieniků a případné sankce, tak jako v jiných podobných případech,“ řekla ČTK Mlejnková. Rozhodnutí ředitele, který školu otevřel i pro netestované děti, rozdělilo podle ní rodiče. Jedni jeho přístup oceňují, jiní kritizují. „Už se na mě obrátila maminka, která nechce své dítě do školy posílat, protože se bojí, že se tam nakazí,“ dodala Mlejnková.

Pro IDNES.cz pak uvedla, že ve čtvrtek do školy zamíří znovu hygiena a předá městu protokol o kontrole. V pondělí pak zasedne rada, která by věc mohla řešit. „Já se nechci rozhodovat na základě informací z médií a nenávistných komentářů na sociálních sítích a z podobně lazených mailů,“ řekla Mlejnková s tím, že tlak na radnici je v této situaci obrovský.



Zároveň ale podle svých slov dostává i řadu mailů, které ředitele podporují.