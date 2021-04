Pozitivní test ve škole může dítěti způsobit trauma, varuje psycholog

V pondělí muselo jen v Olomouckém kraji kvůli dvěma čárkám na testeru opustit školy několik dětí. Přes ubezpečování pedagožek a uklidňování se tato situace v řadě případů neobešla bez pláče. Děti z prvního stupně se mají testovat dvakrát týdně, ve čtvrtek kvůli pozitivnímu výsledku i třeba jen jediného z nich bude muset odejít celá jeho třída.



Podle psychologa Suchého jsou tyto děti ve věku, kdy se učí navazovat a udržovat mezilidské vztahy a sociální dovednosti, a po poměrně devastujícím roce izolace přichází z hlediska sociálního a osobnostního vývoje další rána.

„Děti nemají žádné fyzické potíže, připadají si zdravé, většina z nich se těší do školy na kamarády a na fungování, které znaly dříve a najednou jim někdo řekne, že nejsou v pořádku a označí je za nemocné a nebezpečné svému okolí,“ řekl Suchý, který působí také jako psychoterapeut a soudní znalec.

Poukazuje i na to to, jak se musí cítit školák, který není ve třídě úplně oblíbený a nyní „kvůli němu“ musí zůstat opět celá třída doma. „Když se podíváte na svět dospělých, kde jsou lidé frustrovaní, podráždění, udávají se kvůli rouškám, nadávají si, napadají se a hledají viníky, nedá se čekat, že by svět dětí reagoval jinak. Kromě toho víme, že dětský kolektiv si obecně servítky nebere,“ míní psycholog Suchý.

Podle něj je také matoucí názor, že to „děti nějak zvládnou“. „Jistě, některé děti to zvládnou bez problémů. Ale nás by měly zajímat ty děti, pro které to problém bude, protože děti „nějak zvládnou“ i zanedbávání, týrání nebo šikanu, ale to neznamená, že bychom je tomu měli vystavovat,“ míní odborník.

Záleží na taktu učitelů

Uvedenou situaci první testovací den řešili učitelé na několika školách v Olomouckém kraji. Například na ZŠ Stupkova v Olomouci bylo ze 170 dětí pozitivně testováno jedno, pozitivitu potvrdil i následný PCR test.

Podle ředitele školy Pavla Hofírka se snaží učitelé k situaci stavět taktně, před testováním děti upozorňují, že v případě dvou čárek na testeru se neděje nic špatného a pozitivní výsledek ostatním dětem nesdělují.

„Celé je to o pedagogickém mistrovství jednotlivých učitelek. Sám jsem v několika třídách viděl, že děti si s testováním a případnou pozitivitou opravdu nelámaly hlavu, když jim to paní učitelka dobře podala,“ řekl ředitel. Podle něj i ministerstvo doporučovalo, aby to s dětmi předem probrali i rodiče.

I přesto bychom podle psychologa neměli nadřazovat falešný pocit ochrany tělesného zdraví nad tím duševním. „Rodiče mohou děti utěšovat, mohou jim vysvětlovat situaci, mohou je podporovat ve zvládání testování, které z technického hlediska zvladatelné je. Z psychologického hlediska a z celkového výše uvedeného kontextu bychom jim ale pomohli nejlépe, pokud bychom je takové situaci vůbec nevystavovali,“ dodal psycholog Suchý.

Testování bude žáky ještě nějakou dobu provázet. „Takhle to bude každé pondělí a čtvrtek, nebo podle dne, jak děti do školy přijdou. S testy problémy moc nemají, když menším pomůžeme, nebo si štětičku nedají moc hluboko do nosu,“ uvedla ředitelka školy v pražských Řepích Jarmila Pavlišová.



Záchyt pozitivních byl nízký

První den testování odhalil minimum pozitivních případů. Panují nicméně pochyby, zda to bylo opravdu nepřítomností viru, či spíš neprůkazností antigenních testů. V pražských školách bylo v pondělí na covid-19 otestováno 35 729 žáků.



Pozitivní i po následném potvrzení PCR testem bylo 15 žáků, tedy zhruba 0,04 procenta, řekl radní hlavního města Vít Šimral (Piráti). Ve Zlínském kraji mělo pozitivní antigenní test 21 školáků, uvedla krajská radní Zuzana Fišerová (Piráti). Test podstoupilo 17 150 dětí, neprůkazných bylo 886 testů.

„Očekávali jsme, že záchyt nebude velký. Je to vlastně srovnatelné s tím, co známe i z běžného testování antigenními testy u zdravé populace,“ reagoval ministr zdravotnictví Petr Arenberger. Podle něj je to průřez běžnou populací, kde se vlastně neočekávají nemocní. Je to podle něj rozdíl proti testům lidí s příznaky od lékaře nebo po kontaktu s nakaženým od hygieniků.