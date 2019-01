Přetíženému tahu z Brna do Svitav mají ulevit mimoúrovňové křižovatky

7:00 , aktualizováno 7:00

Vylepšené křižovatky s mimoúrovňovým křížením za miliardu korun chystají silničáři na frekventovaném tahu z Brna do Svitav. Do sedmi let vyrostou u Kuřimi a Lipůvky, kde často stávají kolony. Silničáři věří, že díky nim ubude i nehod.