Jihomoravský kraj schválil silnici přes Brno ve stopě Hitlerovy dálnice

Silnice má vést přes Brno a v nejbližším okolí Brněnské přehrady ve stopě před desetiletími plánované Hitlerovy dálnice. Ta měla směřovat na sever od Brna na Kuřim, Moravskou Třebovou a dále na Polsko.



Na 13. května plánuje kraj veřejné projednání a v září mají zastupitelé aktualizaci definitivně schvalovat. Proti byli pouze Zelení a šest zastupitelů různých stran se zdrželo.

Silnice 43 se má v budoucnu odpojit od dálnice D1 zhruba v blízkosti městské části Brno-Bosonohy a směřovat severně přes městskou část Bystrc, dále podél hráze Brněnské přehrady, přes městskou část Kníničky a pak směrem ke Kuřimi a na sever k Černé Hoře a Boskovickou brázdou až k Moravské Třebové. Tam se má v budoucnu napojit na dosud neexistující dálnici D35.

Dlouhodobě se plánovala silnice 43 jako dálnice, avšak nyní se navrhuje pouze jako kapacitní silnice I. třídy. Podle odpůrců, kteří proti trase přes Brno bojují už čtvrt století, je to proto, aby bylo prosazení stavby snazší. Podle ministerstva dopravy to umožní lepší obsluhu území.

Největší odpor proti trase přes Brno panuje v městské části Bystrc. Proto kraj do výrokové části umístil požadavek, aby byla silnice v celé délce přes městskou část zakrytá, tedy v tunelu či tubusu.

„Bez toho nelze silnic stavět, takže buď bude silnice takto postavená, nebo nebude nic. Když jsme to konzultovali s ministerstvem dopravy a Ředitelstvím silnic a dálnic, řekli nám, že je to pro ně nejlepší varianta,“ uvedl před zastupiteli náměstek hejtmana Martin Maleček (Starostové pro jižní Moravu).

Odpůrci také upozorňují na to, že silná doprava včetně kamionové bude zavlečena do Brna a do rekreační oblasti v okolí přehrady a zároveň má vést tam, kde jsou již dnes překročené hlukové a imisní limity, například v Bosonohách.

Připomíná to taktiku kolem nádraží, říkají odpůrci

Řekl také, že studie byla transparentní, že proti jejímu zpracování a výsledkům nemají nic ani příslušná ministerstva. Naopak odpůrci studii a některé její části zpochybnili. na zastupitelstvu jich vystoupilo asi dvacet.

Silnice I/43 x Dálnice D43 1939: V trase D43 se začala budovat německá dálnice z Vídně do polské Vratislavi. Nebyla dokončená, dodnes po ní zbyly v krajině hotové i nedodělané stavby.

V trase D43 se začala budovat německá dálnice z Vídně do polské Vratislavi. Nebyla dokončená, dodnes po ní zbyly v krajině hotové i nedodělané stavby. 2006: Do Senátu dorazila petice s více než 35 tisíci podpisy proti dálnici přes Bystrc a Kníničky.

Do Senátu dorazila petice s více než 35 tisíci podpisy proti dálnici přes Bystrc a Kníničky. 2008: Podle původních plánů se měl začít stavět první úsek D43.

Podle původních plánů se měl začít stavět první úsek D43. 2018: Další petice v Senátu, tentokrát s více než 18 tisíci podpisy na podporu výstavby. Začala se také zpracovávat studie na úsek z Bořitova do Moravské Třebové.

Další petice v Senátu, tentokrát s více než 18 tisíci podpisy na podporu výstavby. Začala se také zpracovávat studie na úsek z Bořitova do Moravské Třebové. 2020: Trasa celé dálnice by měla být jasně vymezená v krajských Zásadách územního rozvoje.

Trasa celé dálnice by měla být jasně vymezená v krajských Zásadách územního rozvoje. 2035: Nejdříve v tomto roce má být podle odhadů dokončená D43.

Kraj zamítl již dříve možnost, že by trasa vedla západně od Brna a město získalo obchvat, jednalo se o kdysi projektovanou optimalizovanou variantu. Ta by navíc ušetřila obyvatele jižní části Kuřimi, nevedla by uprostřed téměř spojených obcí Malhostovice a Drásov a nebyla by blízko obcí Skalička a Všechovice, zároveň se plánovala v dostatečně vzdálenosti od obcí na dnešní silnici I/43.

Za schválení zásad územního rozvoje se staví i starostové obcí v blízkosti budoucí silnice. Veřejnou výzvu adresovanou krajským zastupitelům jich podepsalo několik desítek.

„Tento základní dokument ve zcela dořešené podobě je nezbytný pro normální rozvoj kraje, především pro dořešení, dostavbu a modernizaci základní silniční a dálniční sítě. Je to o to důležitější, že právě silniční doprava patří k nejproblematičtějším oblastem, s nimiž se občané našich obcí a brněnských městských částí každodenně potýkají,“ uvedl za ostatní starosta Kuřimi Drago Sukalovský (STAN).

„Proces aktualizace se bohužel definitivně proměnil v další promarněnou příležitost k nalezení konsenzuálního územního plánu. Kraj pokračuje v tradici účelového vytváření podkladů pro dopředu preferovanou variantu, oponentní názory se zlehčují, případně se místo diskuse jen vyvažují tisíci stran dalších studií. Celý proces připomíná taktiku při výběru polohy brněnského hlavního nádraží. Kvůli této taktice se za posledních dvacet let v našem kraji nepostavil ani kilometr dálnic,“ uvedl starosta Ostopovic Jan Symon (Zelení).