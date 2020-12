Spolu pro Moravu se drolí, členové se nepohodli kvůli křeslu šéfa komise

Spolu pro Moravu získalo s necelými sedmi procenty hlasů pět křesel, na krajský úřad však doputoval zápis zastupitelského klubu jen se třemi podpisy - lídra uskupení Jana Vituly z TOP 09, nominantky za Zelené Jany Drápalové a šéfky Žít Brno Barbory Antonové.

Mimo klub se ocitli nominanti TOP 09 Michal Doležel a Tomáš Třetina. Příčinou rozštěpení byl spor o to, kdo obsadí křeslo předsedy Komise pro výchovu vzdělání a sport, která je poradním orgánem krajské rady.

„Šlo o to, jestli budu předsedou já, nebo Honza Vitula,“ odhalil Doležel, který ve volbách získal velké množství preferenčních hlasů a přeskákal právě i lídra Vitulu. Podporu mu vyjádřila v hlasování také krajská TOP 09.

„Koaliční rada hnutí Spolu pro Moravu ale rozhodla, že nominantem budu já,“ sdělil Vitula, který by zmíněný post měl obsadit v lednu. Diskuze se vedly také o tom, jestli by pozice měla být uvolněná, tedy, že za by za ni dotyčný politik bral plný plat. To se nakonec nestane.

Oba nezařazení zastupitelé mají nyní zřejmě blíže ke krajské koalici tvořené KDU-ČSL, Piráty, ODS a Starosty pro jižní Moravu. Doležel přiznává, že je mu většina stran této sestavy sympatická a nevyloučil, že se k některé z nich do klubu přidá. Nezařazený zůstat nechce.

Podobně je na tom i Třetina. „Dostal jsem už nabídky od ODS a KDU-ČSL,“ prozradil starosta Moravského Krumlova a senátor. Blíže však situaci komentovat nechtěl, podle něj je potřeba, aby si ji vyříkali v rámci TOP 09.

Vitula doufá, že celá záležitost byla jen komunikačním šumem. „Věřím, že spory se podaří urovnat a oba zastupitelé se do našeho klubu ještě přidají,“ uvedl.

Další zastupitelky zvolené za Spolu pro Moravu Drápalová a Antonová se k záležitosti nechtěly vyjádřit s tím, že jde o věc TOP 09.