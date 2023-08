Vyhazov tváří TOP 09 jako Válkova msta? Soud odmítl spory ve straně řešit

Patřil mezi nejznámější představitele TOP 09 na jižní Moravě, ostatně v minulosti byl nejen šéfem krajské buňky, ale i celostátním místopředsedou. Přesto jednoho ze zakladatelů hnutí Jana Vitulu jeho kolegové na začátku roku 2021 vyhodili ze strany kvůli „jejímu poškozování“, stejně jako do té doby předsedu brněnské „topky“ Petra Kunce.

Oba politici od začátku celou záležitost vnímají jako pomstu ze strany tehdejšího krajského předsedy TOP 09 a dnes ministra zdravotnictví Vlastimila Válka a jeho nástupce v čele regionální buňky, senátora Tomáše Třetiny.

„Pan profesor Válek to prostě chce držet pevně v ruce a nechce mít ve svých řadách někoho, kdo mu oponuje, o ničem jiném to není,“ prohlásil v minulosti Vitula. Proti vyloučení se spolu s Kuncem bránil, Městský soud v Praze ale jejich žalobu v červnu zamítl.

Soud se k případu podle rozhodnutí, které má MF DNES k dispozici, postavil velmi opatrně a nechtěl příliš zasahovat do vnitrostranických politických sporů. Díval se jen na to, jestli se postupovalo podle zákona a dalších předpisů.

Jeden ze sporů byl mimo jiné o to, jestli byl krátce po krajských volbách v roce 2020 členem krajského předsednictva TOP 09 právě i Jan Vitula. Jeho hlas by totiž měl zásadní vliv na (ne)schválení nominací do orgánů kraje. Vitula tvrdil, že členem byl, vedení strany naopak, že ne.

„Z hlediska souladu rozhodnutí se zákonem a stanovami je zřejmé, že J. V. (Jan Vitula – pozn. red.) by byl členem krajského předsednictva ke dni 5. 11. 2020 pouze tehdy, pakliže již byl ustanoven klub zastupitelů Jihomoravského kraje. Tuto skutečnost lze považovat minimálně za spornou, přičemž smírčí výbor se v rozhodnutí s rozpory vypořádal,“ píše se v odůvodnění s tím, že ovšem dané vnitrostranické rozhodnutí i další podobná, na něž Kunc a Vitula upozorňovali jako nesprávná, už nemůžou být součástí soudního přezkumu.

„Soud není povolán určovat, jaké náležitosti by mělo rozhodnutí orgánu politické strany vykazovat, když žádné požadavky v tomto směru zákon nevymezuje,“ stojí v rozsudku.

Vadil mimořádný a nepřiměřený trest

Vitulovi ani Kuncovi se navíc nelíbilo, že strana přistoupila k trestu za údajná provinění rovnou formou vyloučení. „Jakkoliv soud může chápat argumenty navrhovatelů o mimořádném trestu, který za obdobné jednání nebývá uložen, a ti jej tak mohou brát jako nespravedlivý vzhledem ke své historii v politické straně, délce působení a ‚zásluhám‘, jedná se o věc samosprávy politické strany. Soud nemůže rozhodnutí měnit či korigovat, pouze přezkoumat, zda uložený trest odpovídá stanovám a zákonu,“ konstatoval soud.

„Soudce v síni přímo řekl, že oběma nám sice rozumí, že vnímáme trest jako nepřiměřený, ale že je to stejné, jako by řešil spory v zahrádkářském svazu o to, jak rozdělovat jednotlivé zahrádky,“ okomentoval rozsudek Vitula.

I když oba politici byli výsledkem překvapeni a připomínali, že v minulosti soudy zrušily vyloučení některých členů ze stran, odvolání proti rozsudku nepodali. Ten tak teď v srpnu nabyl právní moci.

„Se závěrem soudu se neztotožňuji, ale respektuji ho. Nehodlám už s touto stranou dál vést spory,“ sdělil Kunc. Podle Vituly by šlo stejně jen o princip, protože i kdyby odvolací soud původní verdikt zvrátil, do TOP 09 by se on ani jeho kolega nevrátili. „Nemám na to, dávat do toho další čas a peníze,“ uzavřel.

Konec ve straně ale ani pro jednoho neznamenal konec v politice. Vitula kromě působení v krajském zastupitelstvu loni s více než 57 procenty suverénně vyhrál volby v jihomoravských Židlochovicích a vkročil tak do třetího volebního období po sobě jako starosta tohoto čtyřtisícového města. Kunc pak v brněnských Židenicích dokázal s vlastním sdružením zvítězit a posílit, protože z postu místostarosty přesedlal přímo na starostu.