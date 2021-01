K radnici lodě nedoplují, i tak bude hodonínský přistav největší v zemi

Záměr přivést lodě až do centra Hodonína ztroskotal. Podle dřívějších plánů Ředitelství vodních cest měla plavidla, která k městu směřují po řece Moravě, kotvit jen kousek za hodonínskou radnicí. Doplout sem měla po splavnění slepého ramene takzvané Staré Moravy. Městský přístav však teď z dlouhodobých plánů vypadl.

Ředitelství vodních cest chystá obrovskou investici v Hodoníně už řadu let. Počítá se se stavbou velkého přístaviště pro osm desítek lodí na Očovských loukách a přístav v centru měl být druhou částí projektu. Jeho vyškrtnutím se stavba zlevní o víc než 150 milionů korun.

Podle mluvčího Ředitelství Jana Bukovského nejde o náhlé rozhodnutí, ale o výsledek několika let jednání s hodonínskou radnicí o tom, v jaké poloze je přístav pro město akceptovatelný.

„Situace v Hodoníně nebyla jednoduchá. Řada lidí přístaviště v centru podporovala, ale bylo také mnoho těch, kteří chtěli nechat staré rameno řeky tak, jak je. Diskuse kolem toho byly velmi bouřlivé,“ sděluje Bukovský.

Zásadní roli však nakonec sehrál fakt, že se ukázalo jako velmi obtížné najít v korytě Staré Moravy prostor pro dostatečně velké kotviště. „Staré rameno by se muselo v nějakém místě rozšířit, a to byl problém.

Břehy jsou tady velmi intenzivně využívané pro rekreaci nebo rybaření. To byl zásadní kolizní bod,“ podotýká Bukovský.

Velkou roli pak hrály také vysoké náklady na stavbu plavební komory, která by vyrovnala výškový rozdíl mezi hladinou Moravy a jejím slepým ramenem směřujícím do centra.

Přístav s řekou propojí kanál

Podle výsledného projektu, který právě teď prochází procesem posuzování vlivu na životní prostředí EIA, tedy zůstává v platnosti pouze plán na vybudování nového rekreačního přístavu na jihovýchodním okraji města, kde bude prostor pro stání 80 lodí. S kotvištěm v centru měl mít Hodonín 126 míst.

Nový přístavní bazén se „zakousne“ do krajiny kousek od řeky na Očovských loukách. Lodě do něj doplují vjezdovým kanálem, který z Moravy odbočí v místě současného přístaviště U Jezu, které dávno lodnímu provozu nevyhovuje.

„Umožňuje sice omezené stání pro návštěvníky, provoz výletní lodě Konstancie a půjčovnu motorových a nemotorových lodiček, ale stávající situace neumožňuje dlouhodobá stání ani možnost stání plavidel během povodňových stavů na řece Moravě, zabezpečení servisních služeb a podobně,“ vysvětluje zpracovatelka dokumentace EIA Kateřina Hladká.

To, že bude přístav od řeky Moravy oddělen kanálem, bude mít podle ní několik výhod. Jednak nebude provoz plavidel v kolizi s aktivitami zdejšího veslařského klubu, protože lodě odbočí ještě před místem, kde veslaři působí. V plavebním kanále a přístavním bazénu také bude na rozdíl od řeky samotné klidná hladina bez proudění.

Naděje pro cestovní ruch

Přístaviště, které má stát 266 milionů, by se mělo začít budovat v říjnu 2023. Hotovo má být v květnu 2026, po dokončení bude mít Hodonín největší rekreační přístav postavený v novodobé historii Česka.

Co do velikosti mu může konkurovat snad jen ten v pražském Smíchově, který existuje již více než sto let. Jisté však je, že za posledních třicet let podobně velké přístaviště v tuzemsku nevzniklo.

Hodonínští k nové atrakci vzhlížejí s nadějí na oživení cestovního ruchu. „Zatímco v letech 2012 až 2018 v tuzemsku i regionech vykazoval růstový trend, v Hodoníně spíš stagnoval. Dokazuje to i počet přenocování ve městě kolem 156 tisíc za rok, který se v posledních třech letech neměnil,“ oznamuje mluvčí hodonínské radnice Josef Horníček.

Hodonín má podle něj ambici dosáhnout do roku 2025 republikového průměru a stabilizovat atraktivitu města v regionu Slovácka. Kromě rozvoje infrastruktury a služeb cestovního ruchu, kterými jsou například nejvíce navštěvované cíle zoo a lázně, se chce město zaměřit třeba na užší spolupráci s firmami podnikajícími v cestovním ruchu a službách, ale také na tvorbu a propagaci nových produktů a programových nabídek.

„Velký potenciál pro zvýšení počtu návštěvníků města představuje právě plánované přístaviště na řece Moravě,“ vypichuje Horníček.