Při stavbě přístavu v Hodoníně musejí zachránit česnek i přestěhovat plže

„Projektanti tak mohou pracovat. Věříme, že budování přístavu pro osmdesát lodí a servisního zázemí odstartuje v roce 2023,“ oznámilo Ředitelství vodních cest.

Jenže stroje začnou lidé vídat u řeky Moravy už teď. Tři roky jsou totiž minimální doba pro to, aby investor dokázal splnit všechny úkoly, jejichž splněním úřady vydání kladného stanoviska EIA podmínily.



„Vybudováním přístavu totiž dojde k trvalému záboru části ekosystémů, stanovišť či biotopů, z nichž část je ekologicky poměrně cenná. To samozřejmě ovlivní populace živočichů a rostlin, včetně chráněných druhů,“ uvedl v souhlasném závazném stanovisku Mojmír Pehal, vedoucí odboru životního prostředí krajského úřadu.



Stavba přístavu naruší údolní nivu a tok Moravy i lesní pozemky a mokřad, které jsou významnými krajinnými prvky. Jedině při splnění kompenzačních opatření je vliv přístavu na přírodu přijatelný. Zvlášť když se přihlédne k jeho dopravnímu a turistickému významu a vlivu na lokální ekonomiku.

A tak se už brzy za hodonínskými domy objeví třeba sekáči – nejméně tři roky před samotnou stavbou přístavu se musí kosit plochy doposud zanedbávaných lučních porostů v jeho sousedství. Přístavní „bazén“ totiž zabere významnou část území, kde žijí například vzácní modrásci. A kosení zanedbaných míst má za cíl vytvořit jim nový luční biotop.

Bobry a vydry nesmějí rušit v noci

Zachraňovat se musí také česnek hranatý. Pod kuriózním názvem se skrývá silně ohrožená rostlina s půvabnými fialovými květy, která roste vzácně právě na jižní Moravě. Ředitelství vodních cest má nařízen jeho záchranný transfer.

A stavět se bude i soustava kompenzačních tůní severně od přístavního bazénu, nezbytný je průzkum území z hlediska výskytu bobra evropského či vzácných motýlů nebo přesun plžů ve chvíli, kdy dělníci začnou přístav skutečně stavět.

Ostatně i samotnou stavbu doprovodí přísná pravidla související právě s ochranou přírody. Například stavební stroje se musí pravidelně čistit, aby nepřevážely nepůvodní druhy. A také při přesunu zeminy dělníci musí dbát na to, aby nedošlo k zavlečení zmíněných druhů na další lokality. A aby stavaři nerušili bobra či vydru, pracovat se bude jen od šesti do šesti, v zimě od sedmi do pěti hodin.

Přístaviště, které má stát 266 milionů, se začne budovat v říjnu 2023, hotovo má být v květnu 2026. Po dokončení Hodonín získá největší rekreační přístav postavený v novodobé historii Česka.