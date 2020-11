Brno si chce příští rok půjčit dvě miliardy na pokrytí výpadků v rozpočtu

Vedení Brna počítá s poklesem příjmů až o 1,8 miliardy korun. I proto si ve středu radní odhlasovali, že příští týden na jednání zastupitelstva předloží návrh na navýšení plánovaného úvěru z jedné miliardy rovnou na dvě.

„Počítáme s tím, že peníze využijeme už v příštím roce, a to zejména u klíčových akcí, jako jsou Tramvaj Plotní, Janáčkovo kulturní centrum či projektová dokumentace k multifunkční aréně,“ přiblížila brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Ani obří úvěr by nicméně nedokázal pokrýt veškeré výdaje, které si Brno na příští rok plánovalo. Koalice proto intenzivně jedná o tom, jaké akce půjde odsunout.

„Bavíme se o jednotlivých stavbách, opravách silnic i investicích ve školství. Bereme opravdu položku po položce,“ podotkl brněnský radní pro investice David Grund (ODS). Další schůzku mají radní naplánovanou na úterý.

Naopak jasno už je v tom, že se musí uskromnit městské části, jimž brněnský magistrát pošle méně peněz. Výpadky se pohybují v řádu jednotek procent oproti současnosti. Třeba nejlidnatější část, Brno-střed, musí v absolutním čísle počítat s poklesem asi o 20 milionů na 311 milionů korun.

I starosta Vojtěch Mencl (ODS) tak už s kolegy řeší, kde je možné ušetřit. V připraveném návrhu mají seškrtaných čtrnáct milionů, dalších šest hledají.



„Nedostatek peněz se nejspíš promítne do oprav některých bytových domů, které máme ve správě, dále hledáme úspory v provozu úřadu. Sám jsem snížil částku na provoz své kanceláře o půl milionu, převádím ji na příští rok,“ uvedl Mencl.

Břeclav chystá schodek, Znojmo nechce zvýšit daň

Kromě Brna lepí rozpočty i další jihomoravská města. A situaci jim nekomplikuje jen pandemie koronaviru, ale zejména různé návrhy zdanění související se zrušením superhrubé mzdy.



„Je to tak trochu věštění z křišťálové koule. Pro nás to totiž může znamenat výpadek od deseti do čtyřiceti milionů. A s tím se opravdu velmi těžko pracuje,“ poznamenal břeclavský starosta Svatopluk Pěček (ANO).

Na tamní radnici raději počítají s nejhorší variantou, připravili si proto rozpočet se schodkem 60 milionů.



„Usilujeme o to, abychom zachovali investice, takže řešíme škrty hlavně v běžných výdajích a provozu. Cílem je, abychom i v této složité době měli za tři roky na investice 150 milionů. Zdá se, že to zvládneme,“ poznamenal vedoucí ekonomického odboru Martin Černý.

Zároveň v Břeclavi nesáhnou na stěžejní investice pro příští rok – počítá se dál s revitalizací zámku, nástavbou Základní školy Komenského, úpravou prostoru před nádražím i pokračováním rekonstrukce domova seniorů.

Zato ve Znojmě už vědí, že některé akce odsunout musí, protože jen zrušení superhrubé mzdy připraví rozpočet o 55 milionů korun.



O konkrétních škrtech politici jednají, prozatím snížili částku mířící na participativní rozpočet ze šesti na jeden a půl milionu korun. Dostane se tak jen na dva projekty, které vybrali sami obyvatelé města – rekonstrukci útulku Načeratice a revitalizaci schodů z Louckého parku k řece Dyji.

Vedení Znojma už každopádně lidem slíbilo, že ztráty nebude sanovat zvýšením daně z nemovitostí. „S výpadkem si primárně musíme poradit my, nemůžeme řešení přesouvat na občany,“ uvedl místostarosta Jakub Malačka (ČSSD).

Ve Vyškově chtějí méně topit, Hodonín má našetřeno

O investicích, které nakonec vypadnou z konečného návrhu rozpočtu, chtějí mít v Blansku jasno do dvou týdnů. Naopak radní už vyčlenili prioritní projekty, které město dotáhne stůj co stůj. Patří mezi ně dobudování přístavby u Základní školy T. G. Masaryka za 86 milionů či dokončení opravy Brněnské ulice, v plánu je i další etapa revitalizace sídliště Zborovce.

Ve Vyškově hodlají šetřit na energiích, tedy za plyn či teplo. „V případě oprav a investic se ještě víc poohlídneme po možnostech čerpání dotací,“ přiblížil mluvčí vyškovské radnice Michal Kočí.

Nejvíc „v klidu“ se zdají být politici v Hodoníně. Z plánovaných investic totiž nevyškrtnou nic.



„Na rozdíl od státu jsme v hojných dobách šetřili,“ poznamenal místostarosta Ladislav Ambrozek (KDU-ČSL) s tím, že starší úvěry už má město splacené a nové zatím čerpat nechce.



Přesto si na investice může dovolit vydat 200 milionů korun. Největší položkou je oprava Měšťanské ulice, nové střechy se dočká zimní stadion a pokračovat má i rozsáhlá rekonstrukce kina Svět.