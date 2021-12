Města se při plánování rozpočtu drží při zemi, kvůli covidu i energiím

Investice na příští rok plánují jihomoravské radnice velmi opatrně. Loni to byla rozjíždějící se pandemie a zrušení superhrubé mzdy, které hatily městům rozpočtové plány. A nejistota ovlivňuje sestavování rozpočtů i letos. Obecní kasy totiž opět zasáhl covid, ale i rapidní zvýšení cen energií. To se promítne do provozních nákladů.