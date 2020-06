Koronavirus nutí města rušit investice a vracet dohodnuté dotace

Manko kraj stáhne na škole, křižovatce i akcích Nejen města a vesnice, obří díru v rozpočtu látá i Jihomoravský kraj. Hejtmanství už rozhodlo, které projekty letos zastaví – lidé se tak nedočkají třeba okružní křižovatky v Mikulově, opravy mostu v Drásově, rekonstrukce stravovacího pavilonu nemocnice v Břeclavi či modernizace brněnské školy v Pionýrské ulici. Na sdílených daních mělo kraji připlout 7,5 miliardy korun, kvůli koronaviru ale dostane o miliardu méně. „Výpadek musíme nějak pokrýt, zejména musíme snížit plánované výdaje a některé investice přesunout,“ uvedl jihomoravský hejtman Bohumil Šimek (ANO). Z přebytků z minulých let kraj využije částku 40 milionů, 988 milionů chce ušetřit právě snížením výdajů. Sumu na původně plánované investice snížil o 393 milionů. Vedení buď přesunulo jejich začátek, nebo s dokončením počítá až příští rok. Hejtmanství také uspořilo na nákladných akcích, které se nemohly konat. Sem patří například Olympijský festival nebo soutěž Vesnice roku. A politici ponížili i počet dotačních titulů, čímž ušetřili dalších 145 milionů. „Museli jsme hodně zvažovat, které peníze jsou opravdu potřebné. Například co se týká problematiky sucha či vodovodů, tam byly ponechány částky v plné výši, stejně jako programy na podporu turistického ruchu,“ dodal Šimek. Obce se nicméně letos musejí obejít například bez příspěvků na tvorbu územních plánů. Resort dopravy se uskromní v investicích na opravu silnic o 40 milionů, a to i přesto, že do konce prázdnin očekává výraznou ztrátu z jízdného, kolem 180 milionů korun.