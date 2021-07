Hrozba uzavření lázní během několika málo let přiměla veškeré zastupitele v Blansku, aby schválili investici do stavby nové plaveckého bazénu na místě toho stávajícího. Je to celkem očekávaný krok, nicméně investice je svou výší ve dvacetitisícovém městě nevídaná. V současnosti jsou náklady odhadované na 330 milionů korun.