I Onderka hospodařil líp, cupoval Vokřál rozpočet na schůzi zastupitelů

Postavy bezvládně ležící před vedením Brna předznamenaly úterní rokování zastupitelů. Ekologičtí aktivisté tak nastínili černý scénář budoucnosti Země.



Jednání o rozpočtu, které následovalo, naznačilo, co nastane v Brně v roce příštím. Město v něm počítá s příjmy 14,1 miliardy a výdaji 16 miliard korun, z toho téměř pěti miliardami na investice. Schodek ve výši zhruba dvou miliard pokryjí příjmy z letošních daní a z rezerv města.

„Jsem spokojená. Návrh byl schválen prakticky ve stejné podobě, v jaké ho rada předložila,“ libuje si brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Zástupci opozičního ANO rozpočet nepodpořili. „Je to nejhorší rozpočet za posledních deset let,“ kritizuje bývalý primátor Petr Vokřál, podle nějž byla lepším hospodářem i koalice vedená Romanem Onderkou z ČSSD. „Sice neinvestovali, ale šetřili a výdaje drželi na uzdě. A to i v době krize,“ podotýká Vokřál.

MF DNES shrnuje klíčové námitky opozice vůči rozpočtu do pěti bodů.

1 Nárůst běžných výdajů

„Z období od konce roku 2018, kdy jsme Brno předali, do závěru roku 2020 utratí město na běžných výdajích o 1,7 miliardy více. To jsou peníze, které už nikdo neuvidí. Současné vedení podporuje třeba čtyři letní hudební festivaly, což mi přijde zbytečné,“ oznamuje Vokřál.



Na běžné výdaje, do kterých patří například peníze na mzdy a provoz magistrátu, škol, školek, všech organizací i příspěvky městským částem, pošle město v příštím roce 11,3 miliardy. Podle náměstka primátorky Petra Hladíka (KDU-ČSL), který byl i u sestavování rozpočtu Vokřálovy koalice, ale nejde o rozhazování.

„Dáváme víc peněz do městských částí a provozní výdaje se navyšují především s tím, jak vláda pořád zvedá platy,“ vysvětluje Hladík. Jako příklad slouží Úrazová nemocnice, která si dokonce musela vzít půjčku 35 milionů, aby na zvýšené mzdy měla.

2 Město „projí“ dvě miliardy

ANO kritizuje i fakt, že Brno v době, kdy se mu daří a rostou příjmy z daní, kryje schodek rozpočtu právě z daní a rezerv. „Tyto peníze se projí. Kdyby se běžné výdaje tak nenavyšovaly, mohlo by se šetřit během volebního období v miliardách a ty pak investovat do věcí, které jsou ve městě vidět,“ namítá Vokřál.

„Přesouvání nevyužitých peněz z jednoho roku na druhý se dělo vždycky,“ reaguje Hladík.

Náměstek primátorky Robert Kerndl (ODS) zase zmínil Vokřálova spolustraníka v čele vlády. „Jako místopředseda hnutí ANO byste se měl soustředit na pomoc Andreji Babišovi, aby nedělal schodkový rozpočet 40 miliard, místo neschodkového rozpočtu města Brna,“ glosuje Kerndl, který kritiku ANO nebere vážně. „Je to obvyklá rétorika opozice. Podle mě je to naopak nejlepší rozpočet za deset let,“ dodává.

3 Klesající investice

Podle Vokřála je pro město rovněž špatně, že se investice dlouhodobě snižují a ve výhledu klesnou až na 3,5 miliardy. A to přesto, že ty v roce příštím jsou srovnatelné s letoškem. „Kdy jindy investovat než nyní, kdy jsou peníze a dobíhá období financování z evropských fondů,“ sděluje exprimátor.

Vaňková oponuje, že investice tvoří téměř 30 procent rozpočtu a v plánu je řada akcí, jako například pokračování projektu přeložky tramvajové trati z ulice Dornych do Plotní nebo prodloužení tramvajové trati k univerzitnímu kampusu. Město bude rovněž pracovat na projektu nového koncertního sálu a na vybudování sportovního areálu u muzejního pavilonu Anthropos.

4 Velké projekty stojí

„Koalice pokračuje jen v tom, co jsme připravili my, a některé strategické investice stojí. Například stavba centrálního úřadu nebo atletické haly. Proto jsem prosazoval usnesení, aby město zahájilo stavbu atletické haly v kampusu v roce 2020,“ zmiňuje Vokřál.

Jeho návrh však neprošel. Koalice argumentuje tím, že vláda zatím neslíbila peníze. „To je chabý argument. Všichni víme, že Národní sportovní agentura je ochotná podpořit strategické projekty. Pokud stavbu nezahájíme, celé to zbrzdíme o dva či tři roky a budeme muset opakovat výběrové řízení. Nejspíš to pak bude vysoutěžené dráž,“ upozorňuje Vokřál.

Podle Kerndla je ale pozastavení některých projektů reakcí na to, že ne vždy bylo naplánované splněno. „Udělali jsme inventuru v oblasti investic a do rozpočtu dali jen akce, na které jsou peníze,“ podotýká Kerndl.

5 Prodej bytů místo oprav

Brno počítá s příjmem 590 milionů za prodej městského majetku, z čehož 330 milionů tvoří prodej bytů. „Mělo je opravovat a investovat do nich, aby byly v budoucnu využitelné pro účely města – pro bydlení a školství,“ míní Vokřál.

Pochvalu si rozpočet v jeho očích zaslouží jen za to, že se o zhruba 300 milionů sníží zadluženost města. „Je to ale tím, že příjmy jsou na skvělé úrovni a neinvestuje se,“ doplňuje.

Petr Pelc ze společnosti Cyrrus, která se specializuje na investice, spatřuje v ekonomickém chování Brna novou tendenci. Město se podle něj pouští do dlouhodobých investičních projektů, které se – pokud se podaří – projeví až zadlouho. „Pro každodenní život Brňanů ale význam nemají, “ soudí Pelc.

Do této kategorie patří například nákup akcií Technologického parku nebo další investice do motocyklové Grand Prix. „Z krátkodobého hlediska je potřeba investovat do věcí, které se Brňanů dotýkají, například do infrastruktury, parků nebo do dopravy. Pokud by se tyto věci měly omezovat na úkor vizí, dobré to není,“ míní Pelc.