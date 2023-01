Buďte moudrý a stmelte národ, vzkazují Pavlovi osobnosti jižní Moravy

Jan Grolich, jihomoravský hejtman (KDU-ČSL)

Mám samozřejmě radost, že vyhrál Petr Pavel. Je to naprosto suverénní vítězství, které tady ještě v historii přímé prezidentské volby nebylo. Lidé jasně ukázali, že chtějí na Hradě takovou osobnost, která reprezentuje hlavně hodnoty, jež osobně taky vyznávám, a pomůže společnost sjednotit. Naopak hodnoty, které se ukázaly zvlášť v posledních čtrnácti dnech kampaně Andreje Babiše, tady nemají místo. Je to začátek jeho konce v české politice.

Markéta Vaňková, primátorka Brna (ODS)

Jsem ráda, že prezidentem České republiky bude moudrý, rozvážný a zkušený člověk, pan generál Petr Pavel.

Během své profesní kariéry i předvolební kampaně prokázal, že zvládne jednání na té nejvyšší úrovni, dokáže ‚ustát‘ vypjaté situace, umí hledat kompromisy a je empatický. Jsem přesvědčena, že bude naši společnost spojovat, že bude prezidentské pravomoci vykonávat opravdu zodpovědně a že bude důstojně reprezentovat a hájit zájmy České republiky. Pevně věřím, že jedna z jeho prvních domácích cest ve funkci povede právě do Brna.

Pavel Konzbul, biskup brněnský

Blahopřeji panu Petru Pavlovi ke zvolení prezidentem naší vlasti slovy biblické knihy Přísloví: ‚Otevři ústa svá, buď spravedliv, bědnému zjednej právo.‘ Od nového pana prezidenta očekávám, že bude především moudrým státníkem.

To podle britského spisovatele Johna Ruskina znamená tři věci – aby sám konal, co radí konat druhým, aby nikdy nejednal proti spravedlnosti a trpělivě snášel slabosti lidí kolem sebe. Rád bych mu popřál také přízeň patronů naší brněnské diecéze, svatých Petra a Pavla.

Marie Kučerová, ředitelka Filharmonie Brno

Prvním pocitem je úleva, dlouhodobý tlak posledních let a k tomu napětí posledních týdnů před prezidentskou volbou dávalo každému včetně mě hodně zabrat. Dopadlo to naštěstí dobře, tato země si zaslouží zklidnění emocí a naději do budoucnosti. A doufám, že to pocítí i občané, kteří volili jinak. Těším se na prezidenta, který bude důstojně a kompetentně reprezentovat republiku a její občany. Panu prezidentovi upřímně gratuluji, přeji hodně sil a moudrých rozhodnutí.

Martin Pavlík, ředitel Nemocnice Znojmo

Novému prezidentu naší země blahopřeji k jeho zvolení. Hlavně mu přeji pevné zdraví a při hájení zájmů občanů České republiky a demokratických principů hodně sil.

Stanislav Křeček, veřejný ochránce práv

Blahopřeji. Výsledek demokratických voleb se sluší respektovat. Pan prezident má unikátní příležitost významně přispět k obnovení občanské společnosti, která podle mého názoru je nyní, po volební kampani, téměř v troskách. Věřím, že tuto příležitost plně využije.

Michal Hašek, jihomoravský exhejtman (ČSSD)

Nově zvolenému prezidentu blahopřeji, potřetí v historii Česka si hlavu státu vybrali občané v přímé volbě a výsledek každý skutečný demokrat bude respektovat.

Kampaň byla místy bouřlivá a tvrdá, teď je namístě zklidnění. Prezident Pavel se ujme úřadu v těžké době, kdy nedaleko zuří válka, kdy naše lidi trápí vysoká inflace, vysoké životní náklady spojené s cenami energií, bydlení či potravin, kdy 34 let po sametové revoluci začínají mít obavu svobodně vyjádřit vlastní názor, aby nebyli vyhozeni z práce či dokonce kriminalizovaní. Jako voják má Petr Pavel za sebou záchrannou misi v bývalé Jugoslávii, jako prezident zase před sebou nejtěžší životní misi – bude muset ochránit celou naši zemi a všechny občany.

Liběna Rochová, módní návrhářka

Jsem nadšená, hrdá, mám pocit sounáležitosti. Konečně nastane doba, kdy po těch letech marasmu a neslušnosti budeme mít prezidenta, jenž má opravdu takové vlastnosti, o nichž mluví.

Samozřejmě jsem měla problém s tím, že byl komunista a voják. Ale vrátila jsem se k mému dědečkovi, který byl také voják a byl to nesmírně statečný člověk. Pavel mi jej v mnohém připomíná. Také si myslím, že je velice důležité odpouštět. Udělal sice chybu, ale mnohokrát se za ni omluvil. Očekávám, že opět stmelí náš národ. Jsem přesvědčená, že nám konečně po dlouhých letech nastanou dny, kdy budeme moci být opět hrdí na Českou republiku a na našeho pana prezidenta.

Jiří Lipták, olympijský vítěz v brokové střelbě

Pan Pavel je sympatický chlap, má diplomatické vystupování a já myslím, že bude Českou republiku solidně reprezentovat. Konečně se na Hradě ocitne člověk, který se otevře i lidem. Prezident nemá být moc arogantní, protože by si měl uvědomit, že zastupuje nás, obyčejné lidi, a tohle pan generál podle mého názoru splňuje. Já mu fandím. Říkal jsem si, že to je člověk, se kterým bych klidně zašel na pivo. V debatách mluvil rozumně, a když dodrží aspoň polovinu toho, co zaznělo, tak lidé budou spokojení.

Oldřich Haičman, ředitel Diecézní charity Brno

Vítám radostnou událost zvolení nového českého prezidenta. Věřím, že tím skončilo období bojů a vytváření nesmiřitelných táborů. Sjednotit rozdělenou společnost – to bude první úkol nové hlavy státu. Charita za sto let činnosti zažila více než desítku prezidentů, v době minulého režimu vykonávala svoji činnost skrytě a omezeně. Nový prezident musí být zárukou, že období totality se už nikdy nevrátí. To je jeho druhý úkol. A třetím úkolem prezidenta je nést vize a hodnoty našeho národa a naší země, které budou zárukou sociální spravedlnosti, solidarity, pravdivosti, poctivosti a svobody. Přeji našemu novému prezidentovi hodně síly a odvahy k plnění všech úkolů.

Josef Dvořáček, ředitel firmy Sonnentor

Jsem moc rád, jak volba dopadla. Nečekám, že náš nový prezident bude ‚pan dokonalý‘, ale že do veřejného prostoru bude vnášet určité normy postojů, chování a hodnot, které jsou vzorem pro ostatní.

A také témata, která mají přesah a na něž vládě chybí dostatek času. Mnoho nás, lokálních podnikatelů, dnes přemýšlí také o dopadu svého podnikání na své okolí, na lidi a rovněž na přírodu a krajinu kolem nás. Budeme vděční za to, když se díky novému prezidentovi podobné postoje propíšou také do politiky a do veřejného prostoru. Prezident je svými postoji vzorem pro ostatní, kteří vedou firmy, školy i další instituce.

Petr Chládek, ředitel JM inovační agentury

V prvé řadě mám radost, je to jistá úleva. Věřím, že nový prezident Petr Pavel bude dodržovat ústavu a zároveň ctít demokratické hodnoty, jak tomu posledních deset let bohužel nebylo, a že posune českou společnost o pořádný kus dopředu. Prezidentský úřad je v českém kontextu velký symbol, který je normotvorný. Zkrátka společnost se podle něj do jisté míry formuje. Miloš Zeman v nás vyvolával to horší, naopak věřím, že Petr Pavel v nás probudí to lepší. To je to zásadní. Očekávám i podstatně lepší reprezentaci navenek, prozápadní směřování země, podporu transatlantickým vazbám i těm na Evropskou unii. To jsou klíčová témata, u kterých jsem si jistý, že to tak opravdu bude.

Dalimil Dvořák, filantrop a chemický expert

„Výsledek volby jsem uvítal. Je pro mě nadějí, že budeme mít prezidenta, za kterého se nemusím stydět, kterému lze věřit, co říká, a který má šanci přispět ke sjednocení společnosti.“