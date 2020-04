Řemeslníkům se po uvolnění pravidel plní diáře, hlavně kvůli opravám

Na to, až konečně otevře rychloopravna obuvi v brněnské Orlí ulici, už netrpělivě čekala Ivana Holzbachová.

„Praskla mi bota, a protože těch párů moc nemám, tak to pro mě byla katastrofa. Mám radost, že hned druhý den bude oprava hotová,“ pochvalovala si v pondělí, když „střevíce“ odevzdala do rukou odborníka.

Stejně nadšená byla Jana Pilátová, která hned ráno zamířila do obchodu se sporáky na Dominikánském náměstí. „Více než týden jsem nemohla pořádně vařit. Polámala se mi tryska a oheň plápolal tak, že jsem se bála, že vyhoříme,“ vysvětlovala.



Po více než měsíční pauze lidé po celé jižní Moravě vyrazili za řemeslníky. A zámečníci, truhláři, sklenáři i mnozí další na ně čekali stejně netrpělivě. První vlnu rozvolnění koronavirových opatření – ačkoli za přísných hygienických a bezpečnostních podmínek – zkrátka uvítali všichni.

„Už mi to připadá alespoň trochu normálnější,“ shrnula Hana Dubová ze Střelic na Brněnsku, která si ze Zelného trhu odnášela pažitku, majoránku a sazenice salátu.

Právě na hlavním brněnském tržišti se u místních dvanácti stánků tvořily fronty. I když stoly prodejců byly od sebe rozmístěné v předepsané dvoumetrové vzdálenosti, stejně požadované rozestupy mezi nakupujícími se kvůli velkému zájmu dodržet nepodařilo.

Podle mluvčí radnice Brna-střed Kateřiny Dobešové bylo pondělí „testovací“. „Musíme rozestupy doladit, zvlášť když zemědělců ještě přibude,“ poznamenala Dobešová.

Psí salóny mají objednávky na celý měsíc dopředu

V pozornosti zájemců se ocitly také farmářské trhy, hlavně se sazenicemi, na Masarykově náměstí ve Znojmě.

Chystá se na ně i majitelka květinové farmy Řezanka Jana Pospíšková. „I když na trhu nejsme na sto procent závislí, je pro nás významný. Zvlášť když odpadly svatby, tak vítáme každou možnost prodeje,“ komentovala Pospíšková.

Doslova do obležení se dostaly psí salony. Pavel Gajdoš, majitel toho břeclavského, prakticky nepustil telefon z ruky. „Vypadá to, že během jednoho dne vyplním objednávky na měsíc dopředu. Všichni by chtěli přijít nejlépe hned, vlastně už včera bylo pozdě,“ usmíval se.

Podle něj je měsíční výpadek jednoznačně cítit – lidé se obávali objednávat si termíny, protože nevěděli, kdy opatření skončí. „A teď je to opravdu frmol,“ dodal Gajdoš.

Do práce se v pondělí pustili i fotografové. Například Martina Trmalová z Hodonic na Znojemsku však využila sluníčka a zůstala venku.

„Celé odpoledne jsem fotila venku rodiny a těhulky. Počasí nám přeje, takže ho využíváme, co to jde,“ pochvalovala si Trmalová s tím, že venku se lépe dodržují požadovaná opatření.

Přesto počítá, že od příštího pondělí pomalu rozjede i ateliér. „Věřím, že vše za dodržení bezpečnostních a hygienických podmínek zvládneme. Na focení miminek, kde je potřeba blízký kontakt, si ale ještě počkáme až do 25. května,“ podotkla.

První vlna uvolnění Řemesla s provozovnou a příbuzné obory: barvíř, bednář, brašnář, sedlář, brusič, cizelér, zvonař, pasíř, čalouník, fotograf, grafik, designér, hodinář, kameník, kamnář, karosář, keramik, hrnčíř, knihař, tiskař, knihtiskař, vazač, košíkář, kovář, podkovář, kovolitec, kovotepec, kožešník, modelář, nožíř, obráběč, obuvník, švec, opravář pracovních strojů, parukář, vlásenkář, pálenice, písmomalíř, platnéř, medailér, podlahář, pozlacovač, rámařství, sklář, sklenář, smaltér, galvanizér, švadlena, krejčí, truhlář, výrobce bižuterie, výrobce hraček, výrobce hudebních nástrojů, zámečník, nástrojař, zlatník, klenotník

Farmářské trhy, tržiště

Autobazary a autosalony

Lidé jinak zamířili hlavně tam, kde řešení jejich problému nepočká, třeba do hodinářství. „Vydávám opravy, které jsme přijali ještě před koronavirem, jinak klienti chodí vyměňovat hlavně baterie,“ řekla Jitka Šamajová z brněnského hodinářství v pasáži Rozkvět na náměstí Svobody, kam dorazilo kolem dvacítky zákazníků.

Na nedostatek práce si nenaříkají kameníci, které však ani původní vládní restrikce příliš neomezovaly. Podle Bořivoje Čecha z rodinného kamenictví v Moravském Žižkově na Břeclavsku lidé totiž z „nečinnosti“ začali v jejich oboru řešit věci, které roky odkládali.

„Celou dobu jsem v práci v sobotu i v neděli, neptám se na počasí,“ pousmál se Čech a dodal, že s klienty se potkává přímo na hřbitově, tedy pod širým nebem, navíc s dostatečným odstupem.

V neustálé permanenci jsou i truhláři. „Vyráběli jsme pořád, jen jsme přeorganizovali výrobu a omezili montáže, nebo je přesunuli tam, kde nejsou lidé. Používáme dezinfekci, rukavice, roušky. Komunikaci se zákazníky i normálně řešíme přes web, e-mail a telefon,“ prohlásil Jiří Mareček ze stejnojmenného brněnského truhlářství.

Sklenářství, autosalony či autobazary zatím v pozadí

Nízký zájem o služby naopak zatím pociťují sklenářství. „Za dnešek přišli jen dva lidé, obvykle jich dorazí i dvě desítky,“ spočítal Luděk Pelikán z brněnského sklenářství Pelikán – Mazanec s tím, že návaly stejně neočekával. Podobně situaci vidí i Ivan Němec. „Práce máme sice pořád dost, ale zájem zákazníků poklesl oproti normálu o polovinu,“ popsal brněnský sklenář.

S obavami vzhlíželi k opětovnému otevření provozovatelé autosalonů, kteří měli strach, že zájem zákazníků o auta půjde značně dolů. A nemýlili se.

„Otevřeli jsme, ale zatím doděláváme hlavně rozjednané obchody. S dotazem na auto se nám ozvali jen dva zákazníci, standardně to bývá klidně čtyřikrát víc,“ reagoval Marek Kubiš ze znojemského autosalonu Intermobil.

„Doufáme, že zájem lidí pozvolna poroste. Očekávám, že především u ojetých aut. Lidé totiž zaprvé nebudou mít tolik peněz a zadruhé je třeba kvůli uzavření výrobních závodů počítat s delšími čekacími lhůtami na nové vozy,“ uvedl Kubiš.

Jenže i autobazary s nabídkou starších aut rozhodně nebyly „na svém“. „Zájem zákazníků je slabší než obvykle,“ popsala zaměstnankyně brněnské firmy Auto Com Andrea Hanáková.