V zákazech chybí logika, mohli jsme otevřít dávno, naříkají řemeslníci

Sazenice rajčat, bylinky do truhlíků nebo saláty do záhonů. To vše prodává Miluše Marečková prozatím jen přes plot svého domku v brněnských Bosonohách. Už od pondělí se s nimi však konečně vydá na své oblíbené prodejní místo – na Zelný trh v centru města.

Vláda totiž oznámila, že více než měsíc trvající krizová opatření kvůli šíření koronaviru začne postupně rozvolňovat. A v první vlně, která v pondělí startuje, se otevřou právě farmářské trhy, ale také prodejny řemeslníků a prodejců aut.

„Jsem ráda, že můžu zase prodávat na trhu. Ale povolení přišlo pozdě. Měla jsem nachystané velikonoční vazby a dekorace. Nebýt ochotných vietnamských prodavačů, kteří část odkoupili, většinu vyhodím. A díky lidem, kteří dojeli až k nám, nepřijdou vniveč všechny výpěstky,“ shrnuje Marečková.

Spolu s ní na Zelný trh zamíří také další zemědělci, které prodej vlastních plodin živí. Prodávat můžou vždy od pondělí do soboty od 6 do 18 hodin. Musí se však, stejně jako zákazníci, připravit na řadu pravidel. Prodejní stoly budou rozmístěné ve zhruba pětimetrových odstupech, u všech musí být navíc k dispozici dezinfekce na ruce.

Vyřizování po telefonu

Do běžného provozu se za čtyři dny vrátí i řemeslníci, třeba opraváři obuvi či hodin. Ti po dobu nucené přestávky vyřizovali po telefonu hlavně úpěnlivé prosby zákazníků, kteří u nich sháněli pomoc.

„Zrovna jsem domluvila s paní, která říkala: ‚Zaplaťbůh, že vás otevřeli.‘ A já si to říkám taky. Těch hovorů o rozlepených botách a prosbách o vyspravení jsme měli opravdu nepočítaně,“ potvrzuje Jana Bobková, která na Horním náměstí ve Znojmě provozuje opravnu obuvi.

Že může konečně otevřít, samozřejmě vítá. Verdikt přišel na poslední chvíli. „Měli jsme rozpočet 300 korun na den na jídlo i na všechno ostatní. Vydrželi bychom jen do konce měsíce, pak už ne,“ popisuje vypjatou situaci Bobková.

I ona chystá hygienická opatření. V opravně nyní nemůže chybět dezinfekce, zaměstnanci budou pracovat v rukavicích. Zákazníci musí dodržovat rozestupy a do prodejny zamíří samostatně.

„Jenže u nás se setkají jen málokdy. Dalo se to regulovat i dřív. Zrovna my jsme nemuseli být tak razantně a dlouho zavření. Nedává smysl, že se otevřela zámečnictví, ale my ne. Logika v tom chybí,“ míní Bobková.

Lidé nebudou mít chuť nakupovat, bojí se autobazary

Zásadně se „uzavírka“ podepsala i na brněnském hodinářství Sarah. Ze čtyř prodejen a opraváren proto v pondělí otevřou je dvě.

„Dlouhé omezení provozu není jedinou příčinou problémů, ale velmi to uzavření poboček uspíšilo. Byly na hraně výdělečnosti a neočekávaná situace je zdrtila. Teď zboží z nich musíme přestěhovat do zbylých dvou prodejen. Mrzí nás to, ale nějak se s dopady musíme popasovat. Ztráty jsou příliš velké,“ přiznává spolumajitel firmy Ladislav Hloušek.

A řeší, jak nastavit bezpečnostní pravidla. „Každé hodinky je třeba před zákazníky zkontrolovat. Často nám ukazují, co přesně mají za problém. Vzdálenost na dva metry asi ne vždy dodržíme. A s rouškou se mi mlží brýle. Jsem zvědavý, kolik toho uvidím,“ kroutí hlavou.

Posledním typem prodejen, kterým vláda v první vlně uvolnění restrikcí umožní otevřít, jsou autosalony a autobazary. Jenže jejich majitelé se obávají, že dvoumetrové rozestupy a dezinfekce vozů po každé zkušební jízdě ani nebude třeba příliš řešit.

„Samozřejmě jsme rádi, že se můžeme vrátit k prodeji. Bohužel si ale nemyslím, že by teď lidé měli chuť a peníze na to, aby si kupovali nová auta. Následující měsíce moc růžově nevidím,“ odhaduje Lenka Horáčková Chalupová z brněnského Autosalonu Hora.

V líšeňském bazaru Auto Trio jsou na přísná hygienická opatření připravení, ačkoliv vědí, že to nebude zadarmo. „Znamená to pro nás náklady i starosti navíc. Stejně myslím, že zákazníci budou chodit po jednom, maximálně po dvou,“ říká jednatel bazaru Tibor Matoušek.

Ostatní v napjatém očekávání

Zatímco trhovci, řemeslníci a prodejci aut se i přes stížnosti na pondělní otevření připravují, jiní podnikatelé dál vyhlížejí „svůj“ termín. Třeba fitcentra mají předběžně přivítat zákazníky až 11. května.

„I kdyby datum zůstalo v platnosti, musíme zvážit, zda vůbec otevřít,“ podotýká majitel brněnské posilovny BFIT Tomáš Liška s tím, že řada lidí se bude bát do posiloven chodit. „Navíc nemůžou využít šatny a sprchy, což od návštěvy také odradí,“ očekává.

Další komplikací se navíc pro podnik stala nedávná rekonstrukce a stěhování do nových prostor. „Naštěstí nám pronajímatel posunul splátku na pozdější termín. Jsme schopni ale vydržet měsíc, maximálně dva,“ vypočítává Liška.

Řada provozů však otevře až na konci května. Majitelka brněnského kadeřnictví v Hrnčířské ulici Eva Bělohoubková proto nepředpokládá, že by se jí tržby podařily dohnat. „Výdělky budou nízké. Počítám s tím, že ještě nějakou dobu budu žít z rezerv,“ tvrdí.

V kadeřnictví je s řadou klientek už předběžně domluvená na termín po karanténě, práci v rukavicích a roušce si však zatím dokáže představit jen stěží.