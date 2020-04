V harmonogramu otevírání provozoven jsou nesrovnalosti, upozorňuje komora

Zástupci podnikatelského sektoru vládu vyzvali, aby zveřejnila a obhájila model vývoje epidemie, na němž svůj harmonogram uvolňování staví. Úterní tisková konference zástupců Hospodářské komory (HK) a jejích partnerských organizací navázala na jednání s představiteli epidemiologického týmu, která by měla probíhat i nadále.

„Domluvili jsme se na pravidelné komunikaci s epidemiology. Podle toho budeme poskytovat informace celé podnikatelské sféře,“ uvedl prezident HK Vladimír Dlouhý. Kromě něj se tiskové konference zúčastnil také prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza, prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek a předseda českého výboru asociace nákupních center Jan Kubíček.

Prouza: panické nakupování skončilo

„Už třetí týden sledujeme v potravinovém maloobchodu uklidnění situace. Frekvence nakupování klesla o třetinu, výrazně se zkrátila i doba pobytu v obchodech. Do normálu se vrací i objemy nákupů, velké zásobovací nákupy zmizely,“ informoval Prouza.

Ostatním obchodníkům by podle něj mohl způsobit problémy limit prodejní plochy 200 metrů čtverečních, kterým vláda podmiňuje termín otevření některých provozoven. Prouza nevidí důvod, proč by měly některé menší prodejny dostat přednost. „Rozlišování obchodů podle plochy může podle nás velice narušit konkurenci. Je to riziko i z epidemiologického hlediska, když se lidé po znovuotevření nahrnou do malých provozoven,“ řekl.

Harmonogram otevírání se nelíbí ani zástupci obchodních center Janu Kubíčkovi, jelikož centra se nacházejí až v poslední fázi. „Je zde hrozba, že v nich řada obchodů zůstane zavřená navždy,“ prohlásil.

Asociace nákupních center proto připravila plán, který by podle něj měl umožnit jejich návrat k normálnímu provozu v dřívějším termínu. „Zavedeme opatření proti shlukování, v odpočinkových zónách omezíme wi-fi, zaměstnancům budeme před nástupem do práce měřit teplotu a pokladní budou chránit plexiskla,“ nastínil Kubíček chystané kroky.

Cestovní ruch je na konci svých sil, řekl Stárek

Zástupci podnikatelských svazů označili za zásadní problém také přetrvávající nejistotu ohledně otevírání hranic. „Má to obrovský dopad na podnikatele v cestovním ruchu, kteří musí vědět, jaký je plán a jaké jsou podmínky jeho naplňování,“ uvedl Prouza.

Kritickou situaci podnikatelů v cestovním ruchu zdůraznil také šéf Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. „Peníze z vládní pomoci jsou stále v nedohlednu a podnikatelé jsou na konci svých sil, musí se něco zásadního změnit,“ sdělil. Záchranný program Covid podle něj nefunguje a firmy čekají na prostředky již tři týdny.

Výhrady má také k fungování programu Antivirus, jímž stát přispívá zaměstnavatelům na mzdy. „Antivirus je nemůže přijmout, pokud mají dluhy. Je také potřeba, aby fungoval dál i po znovuotevření provozoven, až dokud se nevrátíme do nějakého základního normálu případně dokud jsem opět nezačnou proudit zahraniční turisté,“ uvedl Stárek.

