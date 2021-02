„Podařil se nám zásadní objev pro pochopení toho, jak Slované žili a co znali. Je to něco, co se dotýká téměř 300 milionů lidí, kteří mluví některým ze slovanských jazyků,“ komentuje Macháček odhalení germánských run na nalezišti v Lánech u Břeclavi.

My jsme přišli s první vlaštovkou a odpovědi na otázky, které vyvstaly, bude odteď hledat mnohem více vědců. Jiří Macháček archeolog