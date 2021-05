Nejsme Slované ani Germáni. Češi mají unikátní mix genetických profilů

Čemu vlastně Slované věřili? Byli skutečně beránci? Či si libovali v krvavých rituálech a bojích jako Germáni? Čeho se báli a co slavili? Jaké pověsti si vyprávěli a jaké legendy stvořili? Jsou to skutečně naši předkové? Nemáme blíže třeba ke germánským Rakušanům než slovanským Rusům? Co slovanského v nás vlastně zůstalo?