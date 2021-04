K muzikálům čekajícím na diváky přibyla Eyrová, herci vyhlížejí letní scény

Slavný příběh od Charlotte Brontëové o Jane Eyrové – osiřelé dívce, jež se ke svému štěstí musela probojovat životem plným strastí – nazkoušeli v české muzikálové premiéře herci Městského divadla Brno v režii a překladu Petra Gazdíka.

Dnes má premiéru bez diváků. Hlavní hrdinku ztvární Kristýna Daňhelová v alternaci s Dagmar Křížovou, jako pan Rochester se představí Lukáš Janota a Lukáš Vlček.

Dále se diváci mohou těšit na Sáru Milfajtovou, Jana Apolenáře, Alenu Antalovou, Milana Němce či Ivanu Vaňkovou. Jde už o třetí muzikál čekající na diváky, nazkoušená je také Pretty Woman a interní premiéru měla komorní muzikálová komedie První rande.



„Jde o americký rockový muzikál o sedmi hercích a bude tvořit druhou část večera spolu s hrou Hrabal a muž u okna,“ přiblížil ředitel a režisér Stanislav Moša.

Divadla se připravují na letní scénu

Přestože termín otevření kamenných divadel je zatím v nedohlednu, soubory doufají v letní scény pod širým nebem. Už tradičními místy pro takové akce jsou v Brně Biskupský dvůr, nádvoří Špilberku a nově také amfiteátr na Kraví hoře.

Právě na Kraví horu se letos vypraví soubor Divadla Bolka Polívky. A to od 12. do 25. června a od 22. července do 15. srpna. Na přelomu června a července se divadelníci přesunou do amfiteátru v Mikulově a od 12. do 15. července budou hrát na nádvoří zámku ve Slavkově.

„Řada titulů bude na venkovních scénách uvedena poprvé. Publikum zhlédne nejen sérii inscenací z domácího repertoáru našeho divadla, ale také oblíbené činohry z produkcí Dejvického divadla, Studia DVA, Divadla Kalich, Divadla Petra Bezruče nebo také Divadla Na zábradlí,“ vyjmenovala ředitelka Divadla Bolka Polívky Kateřina Komárková.

Na jevišti se představí Bolek Polívka, Iva Janžurová, Zlata Adamovská, Pavel Zedníček, Simona Stašová či Petr Štěpánek.

Divadelní léto odstartuje Napoleon

Už jsou připravené programy i dalších divadel a na většinu už se prodávají lístky. Premiérou taškařice Napoleon aneb Alchymie štěstí plánuje 29. května zahájit hraní na Biskupském dvoře Městské divadlo Brno.

„Letos nabízíme o třetinu více představení. Na programu jich je dohromady 37, a to šesti různých inscenací,“ vyzdvihuje ředitel divadla Moša. Kromě Napoleona se diváci mohou těšit na Zamilovaného Shakespeara, loňskou pohádkovou novinku O statečném kováři, Lakomce nebo Noc na Karlštejně.

Biskupský dvůr pod katedrálou sv. Petra a Pavla letos od 14. do 18. července roztančí i baletní soubor Národního divadla Brno. „Navážeme na předchozí úspěšný projekt Letní baLetní koktejl. Letos jsme zvolili legendární titul Romeo a Julie. Historický vzhled Biskupského dvora doslova vyzývá k uvedení titulů, jako je nejslavnější shakespearovský příběh lásky,“ přibližuje mluvčí souboru Barbora Hniličková.

To však nebude jediná letní scéna Národního divadla. „Nově nabídneme operu v amfiteátru v Mikulově a jednáme také o komorním činoherním programu pro open air hraní,“ přibližuje ředitel divadla Martin Glaser s tím, že i tentokrát se na léto chystá opera na Špilberku. Diváci se mohou těšit na Lazebníka sevillského, Carmen nebo Pucciniho Bohému.

A prodej vstupenek v květnu spustí také Letní shakespearovské slavnosti. V Brně je mají 17. července zahájit Veselé paničky windsorské. Na programu je i Hamlet, Zkrocení zlé ženy, Zimní pohádka nebo Mnoho povyku pro nic.



Divákům letos nabídnou z loňska odloženou premiéru hry Bouře, v níž se objevují témata a motivy, jež alžbětinského dramatika zajímaly po celý život: velká láska, pletichy, pomsta či odpuštění. Ale i téma iluze, skutečnosti a plynutí času.

„Svou strukturou Bouře nejvíc připomíná komedii Sen noci svatojánské, i proto zde záměrně navážou na své zrcadlové předobrazy z této úspěšné inscenace David Prachař, Csongor Kassai, Marek Daniel a Josef Polášek,“ podotýkají organizátoři k obsazení.