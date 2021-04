Ani dvě muzikálové Thálie úspěch v hudbě nezaručí, ví zpívající herec

Místo večerních představení jste se zavřel do studia a nahrál album? Především jsem chtěl v září uspořádat koncert ke svým čtyřicátinám, kdy to zároveň bylo dvacet let, co jsem ze Slovenska odešel do Česka. To však nešlo, takže jsem se rozhodl, že zkusím vydat celé album složené z mých jedenácti autorských – českých i slovenských – písní. Podporu jsem si stejně jako u prvního CD Kde sehnal přes portál Hithit, kde si lidé album za různé benefity předkoupí, takže aspoň zjistíte, jestli od fanoušků máte nějakou podporu.

Fanouškům jste nabídl i složení písně na přání. Už skládáte?

Ano, k mému překvapení o ně byl celkem velký zájem. Dokonce se na mě obracejí další lidé, že by chtěli složit píseň pro manžela, děti, sourozence. Moc mě to baví a nabíjí. Po dokončení skladby mám dojem, že člověka, pro něhož je, znám třicet let a jsme dobří přátelé. (směje se) Pojí se s tím spousta lásky, kterou lidé skrz mě posílají svým blízkým. Zabere to teda víc času, než jsem čekal, ale už se těším, až je zahraju naživo.

Takže až to půjde, plánujete koncert z písní na přání?

Jasně, bude se jmenovat třeba Od vás pro vás. (směje se) Myslím, že lidé, kteří si o ně píšou, asi i čekají, že je pak na koncertech uslyší naživo.

Jak znějí písně na novém albu? Jsou žánrově podobné jako vaše starší? Trochu ano, protože jsem to pořád já, ale žánrově a atmosférou jsou, řekl bych, víc pohromadě. Zatímco na prvním CD šlo o písně, které jsem skládal během delší doby, tyto vznikly za kratší čas. Hudební styl je blues rock, soul a indie rock.

Kde jste čerpal inspiraci?

Inspirace, to je můj každodenní život. Co potkávám a zapůsobí na mě. Vytvoří ve mně energii, jež se pak přetaví do textu a not. Říkám, že když hraju koncert, je to takový můj malý životopis. Všechny písně nejsou osobní, nejde jen o můj příběh, ale je v nich hodně z mého každodenního života.

Doprovázíte se ke zpěvu na kytaru nebo klavír?

Oproti prvnímu albu, kde jsem hodně hrál na kytaru, jde teď o propracovanější hudební styl, takže jsem hraní nechal na kapele a zůstal jsem u zpěvu. Pouze u jedné písně, Kapky, hraju i na klavír. Pro fanoušky z Hithitu jsem ale nahrál jako benefit na klavír sám všechny skladby. Vše budu používat a nabízet i na svých stránkách, tak jsem zvědav – třeba o to bude zájem.

K nahrávání jste přizval i své kolegyně z divadla.

Ano, jako vokalistky jsem přizval Viktórii Matušovovou, Kristýnu Daňhelovou a Martu Matějovou. Byly fantastické a zní to přesně, jak jsem si to vysnil. A kamarád Pavol Bigoš mi pomohl s natočením klipu k singlu Letím. Vznikl 24 hodin před lockdownem a zavřením hranic, kdy jsme v noci v Brně sedli do auta a vyrazili směr slovenský Liptov až na Chopok, kde jsme celý den točili a před půlnocí jsme dojeli zpátky do Brna.

Loni na jaře jste odehrál i několik online koncertů. To už teď neděláte?

Už ne. Občas zveřejním třeba svou píseň, kterou lidé znají, ale nahraju ji jinak. Muzika je o tom, že hudebník za lidmi jezdí a vystupuje naživo. Při online programu moc nevymyslíte nové alternativy, protože je to pořád pro ty samé lidi, kteří vás sledují na sítích. Ale mám v plánu natočit koncert na záznam s celou kapelou, který pak bude na YouTubu. Hned jak najdu investora a dobrodince, který to zatáhne. (směje se)

Zatím nikdo nedokáže říct, jak to bude s koncerty a festivaly v létě. Máte však nějaké plány?

Zatím počítám s červnovým koncertem v Lužánkách a jeden koncert mám naplánovaný na srpen ve Znojmě. Všichni doufáme, že aspoň kulturní program venku by se mohl odehrát. A uvidím, jestli po vydání alba přijdou nějaké nabídky na koncertování. Přestože jsem muzikálová „hvězda“ se dvěma Tháliemi, v tomto oboru začínám od nuly a prosadit se není úplně snadné.

V divadle máte připraveno mnoho inscenací, které čekají na premiéru. Vás diváci uvidí třeba v muzikálu První rande. Věříte, že ještě do letních prázdnin divadla otevřou?

Bohužel nevěřím. Dění posledního roku mě naučilo počítat s tím nejhorším. Pokud se nezmění přemýšlení lidí, kteří rozhodují o tom, jak situaci zvládnout, bojím se, že kamenná divadla teď neotevřou. Všichni doufáme aspoň v letní scény. Moc se na diváky těšíme.