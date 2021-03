Herci pilně zkoušejí do zásoby, divadelní „sklady“ jsou plné premiér

„Informace jsou zatím dost nejednoznačné. Slyšeli jsme varianty, že by se mohlo začít hrát na začátku či v polovině května, nebo na začátku června. Od hlavní hygieničky zaznělo, že relevantní informace dostaneme v polovině dubna,“ dal nahlédnout do jednání ředitel Městského divadla Brno Stanislav Moša, jenž je zároveň předsedou Asociace profesionálních divadel ČR.

Divadelní „zásobníky“ jsou tak plné hotových inscenací, které divadla nemohla od října odehrát před diváky, ale herci je pravidelně na jevišti přehrávají, aby byli připraveni.

V Městském divadle se jedná o české premiéry muzikálu Pretty Woman a hořké komedie Bella Figura a komedii Světáci. Aktuálně se zkouší muzikál Jane Eyrová a také večer složený ze dvou komorních inscenací Hrabal a muž u okna a První rande.

Kdy nastane čas letních scén?

Malou ochutnávku ze svého aktuálního repertoáru nabídne živě už dnes večer ve 20.15 na televizních obrazovkách ČT art Národní divadlo Brno v podobě premiéry Čajkovského opery Evžen Oněgin v hudebním nastudování dirigenta Roberta Kružíka. Zájemci si na ni mohou koupit benefiční vstupenku a pomoct tak Jihomoravanům, které koronavirus dostal do těžké životní situace.

Na další představení si však diváci musejí počkat až do divadla. Nachystaná už jsou všechna, která měla mít premiéru do konce loňského roku. Na uvedení tak na činoherním repertoáru Národního divadla čekají Kunderovi Majitelé klíčů, Čechovův Racek a hry Nikdo, Doktorka a Sňatky na železnici.



„Aktuálně se zkouší Kdo se bojí Virginie Woolfové?, dvě hry Ohnivá země a Nebesa přesouváme na podzim do příští sezony,“ přibližuje ředitel Martin Glaser.

Na podzim se přesouvají i dva nové balety Beethoven s choreografií šéfa souboru Mária Radačovského a Stabat Mater, který bude poctou české choreografické legendě Pavlu Šmokovi.

Glaser doufá, že se v této sezoně, která běžně končí před prázdninami, divadla ještě otevřou. I za cenu toho, že by byla kapacita sálu omezená. Zároveň počítá i s letními scénami.



„Nově nabídneme operu v amfiteátru v Mikulově a jednáme také o komorním činoherním programu pro open air hraní,“ sděluje Glaser s tím, že i tentokrát se na léto chystá opera na Špilberku a navíc i balet Romeo a Julie na Biskupském dvoře.

Dvůr pod katedrálou sv. Petra a Pavla bude už tradičně patřit hercům Městského divadla. S venkovním hraním chtějí oproti předchozím letům začít dřív, a to už 29. května novinkou Napoleon aneb Alchymie štěstí. „Letos nabízíme o třetinu více představení. Na programu jich je dohromady 37, a to šesti různých inscenací,“ vyzdvihuje Moša.

Do představení se zapojí i děti

Divadlo Bolka Polívky se na apríla vrátí k tradici Dne klaunů. Ten ve čtvrtek začne, jak jinak než online, v 16 hodin a bude se věnovat těm zdravotním. Na jevišti vyroste improvizované studio a pořad, jehož moderátorem bude herec a zdravotní klaun Filip Teller, bude komponovaný z rozhovorů, živých reportáží i scének za doprovodu kapely.



„Spojíme se naživo se zdravotními klauny v dětské nemocnici, kteří předvedou, jak vypadá jejich směna,“ popisuje ředitelka divadla Kateřina Komárková.

I ona věří, že divadla otevřou ještě do prázdnin. „Pro diváky máme připravené dvě premiéry – v koprodukci se StageArtCz komedii S láskou Mary v hlavní roli s Veronikou Žilkovou a one woman show Proslov s Annou Polívkovou,“ informuje ředitelka. Od června pak počítá s letními scénami v Brně, Mikulově a Slavkově.

Jelikož kvůli zavřeným divadlům i školám nemohou žáci přijít na představení, připravují pro ně herci v Divadle Polárka na duben novinku. Tou je interaktivní divadelní dílna Najděte mě, distančně.



„Odehrajeme příběh žákyně, které se kupí problémy spojené s distanční výukou, a poté ho přehrajeme znovu a děti do něj mohou vstupovat, klást postavám otázky a navést je, aby jednaly jinak,“ odhaluje umělecký šéf Jan Cimr s tím, že se chystají dvě varianty – online pro distanční výuku i možnost přijít za dětmi do školy.

I tady mají „na skladě“ hotové hry – pro středoškoláky Kafkův Proces, pro malé děti pohádku Co by kdyby podle knížky Daisy Mrázkové nebo Pohádky o strašidlech, kohoutech a duze poskládané z poezie Ivana Martina Jirouse. V Huse na provázku mají pro diváky nachystané hry Raději zešílet v divočině podle knih rozhovorů se samotáři Aleše Palána, režisér David Jařab pak dokončil představení Čerwuiš inspirované skutečným příběhem indiána, jehož osud zavál do Evropy a zase zpět do divočiny.

Kromě hraní se herci Provázku zapojili do velikonoční sbírky potravin a dalších potřeb pro lidi v hmotné nouzi. Přispět je možné do středy na pokladně divadla na Zelném trhu. „Roztříděné a nabalíčkované dary pak na Zelený čtvrtek do potřebných domácností rozvezou sami provázkovštví herci,“ podotýká umělecká šéfka Provázku Anna Davidová.