Brněnské Národní divadlo mění systém předplatného a plánuje osmnáct premiér

V novém systému předplatného si diváci mohou zvolit preferovaný žánr i to, zda chtějí chodit do divadla ve všední dny či o víkendech. Zahájení prodeje je plánováno na 3. května. Divadlo se ovšem může otevřít hned, jak to dovolí protiepidemická opatření, bude hrát i pro 20 procent publika, sdělil ředitel NdB Martin Glaser.

Samotné plánování už podle Glasera znamená symbol naděje a víru, že se v dohledné době umělci představí v klasické podobě. „To, co je před námi, už nemůže být tak dlouhé, jako to, co zažíváme od loňského roku. Každý měsíc, kdy nehrajeme, ztrácíme na tržbách sedm milionů korun. Museli jsme proto snížit počet premiér. Diváci si toho však nevšimnou, protože máme nazkoušené tituly z letošní sezony a Řecké pašije jsme dokonce měli hrát loni na Velikonoce,“ uvedl Glaser.

První premiérou bude balet Stabat Mater k poctě Pavla Šmoka 3. září v Mahenově divadle. Tanečníci se vrátí také k nastudovanému Beethovenovi, kterého připravili k 250. výročí narození skladatele ve spolupráci se sborem, sólisty a orchestrem Janáčkovy opery NdB. Beethoven je podle uměleckého šéfa Mária Radačovského největší projekt za posledních několik let.

„Společ­ně jsme prošli sezonou, správně řečeno spíše jejími střípky, která byla tou nejtěžší dosud. Kariéra tanečníků je velmi krátká a každý výpadek sezony nebo dokon­ce i měsíce zanechává na tanečních interpretech, ale i na nás všech, kterým je tento nádherný kulturní žánr povoláním, velké následky,“ poznamenal Radačovský.

Tanečníci rovněž představí Popelku od Sergeje Prokofjeva a plánují projekty, jako je festival Dance Brno, kde se představí baletní soubory z Prahy, Ostravy, Olomouce, Plzně a Českých Budějovic, oslavy Mezinárodního dne tance či Open Air představení na Biskupském dvoře.

V činohře diváci zhlédnou například představení Amfitryon od Moliéra, Večer tříkrálový Williama Shakespeara nebo Matku od Karla Čapka. „Prožitek posledního roku nemohl neobnovit naši citlivost pro drama a náš nový dramaturgický plán z toho bezezbytku vychází. Sami až zpětně zjišťujeme, v kolika námi chystaných titulech zuří nebo zuřila válka,“ řekl umělecký šéf Milan Šotek.

První operní premiéru chystá NdB na 9. října, a to představení Peter Grimes od Benjamina Brittena, které mělo v Janáčkově divadle československou premiéru už v roce 1947. V únoru příštího roku se představí Händelova Alcina, která vzniká ve spolupráci s francouzskými divadly. Na brněnském jevišti zazní Alcina poprvé.