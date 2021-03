Z padesátníka Matonohy byl skladník. Jako herec jsem vypadl z tempa, říká

„Než abych natajno zval hosty na oslavu do garáže a pak z toho byl průšvih, který jsme letos taky sledovali s některými politiky, to tu oslavu radši odložím,“ usmívá se čerstvě padesátiletý brněnský rodák.

Jaký dárek vám udělal zatím největší radost?

Když jsem slavil čtyřicet, dostal jsem kolo, na kterém jezdím doteď. To mě moc potěšilo. Ale spíš než to, co jsem dostal já, si vybavuju povedený dárek, který jsem někomu dal. Bylo to rodičům asi před patnácti lety. Koupil jsem jim auto. Myslím, že s tím už mě v rodině nikdo nepřebije. (úsměv)