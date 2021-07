Indiáni v nitru pralesa žijí skoro jako v ráji, říká malující cestovatel

Jan Dungel cestuje do pralesů Jižní Ameriky, aby mohl kreslit nejexotičtější zvířata planety. Za třicet let poznal a zažil mnohé, své výpravy už dávno přestal počítat. Přesto se za cestovatele ani dobrodruha nepovažuje. „Výprava do neobydlených končin nikdy není jednoduchá. Problémem může být jídlo, noci v hamace, hygiena a řada dalších obyčejných věcí,“ říká v rozhovoru pro MF DNES.