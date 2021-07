Japonsko milovala i po válce. Česká cestovatelka v něm byla zjevením

Když přišla o své blízké, vyrazila do světa. Barbora Markéta Eliášová byla na začátku 20. století první Češkou, která se do něj odhodlala vyrazit na vlastní pěst. Osudem se pro ni stalo Japonsko, kde pronikla do tajů ikebany, pracovala na ambasádě i zažila ničivé zemětřesení.