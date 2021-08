Tykání ke zlepšení vztahů nevede. Máme právo ho i odmítnout, říká expert na etiketu

Jak jsou na tom Češi s etiketou?

Nemyslím si, že jsme národ, který by byl nějak nasáklý etiketou, jestli se to vůbec o nějakém národu dá říct. Je zcela jistě velká skupina lidí, kteří etiketu pokládají za něco výjimečného. Musí ji respektovat při chození do divadla, při slavnostních událostech, zvláštní pozornost etiketě věnují, když jdou na první rande. Už od počátku minulého století je tu však vždy nějaká osobnost, která etiketu popularizuje, takže Češi a Češky mají možnost se k etiketě dostat.

Ať si klidně divočí, to patří k dětem, ale v okamžiku, kdy zasednou ke stolu, by měly vědět, k čemu je ubrousek, měly by poděkovat, když dostanou od babičky křupky.