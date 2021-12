Brněnské nádraží je zase útulnější, má i novou přístavbu ze skla

Podle společnosti Brno New Station Development (BNSD), které má budovu pronajatou od Českých drah, bylo zadání splněno.

„Vznikl tu veřejný prostor s lavičkami, kam si mohou lidé sednout a rozprostřít se tak z haly do křídla. Je zde také supermarket a provozy s rychlým občerstvením. Na začátku roku se otevřou další toalety a velká kavárna,“ vyjmenoval předseda BNSD Ivo Vrzal.

Modernizace levého křídla navázala na etapy, které proběhly v minulých letech. Stejně jako v odjezdové hale dělníci odstranili i v této části nánosy po různých stavebních úpravách za posledních padesát let.

„Výpravní budova byla dlouho ve špatném stavu a Brňané to registrovali. Je to skvělý krok do budoucna. Připravujeme také rekonstrukci podchodu, na který navážeme opravou přednádražního prostoru,“ oznámil náměstek brněnské primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL).

Projektové práce trvaly dva roky, samotná výstavba, která stála více než 100 milionů korun, pak sedm měsíců. „Kvůli pandemii covidu jsme se obávali, jestli stihneme dokončit práci včas. V závěru jsme měli problém s dodávkami kovového materiálu a čipů, ale nakonec jsme vše stihli,“ uvedl Vrzal.

Před levým křídlem historické budovy vznikla také moderní skleněná přístavba, kde bude místo pro chystanou kavárnu. „Vytlačili jsme nehezký prostor, kde se shlukovali bezdomovci. Našim architektům se podařilo hezky skloubit nové se starým,“ vyzdvihl Vrzal.

Kritikům vadí přístavba i její polep

Ne všichni však s novou přístavbou souhlasí, na sociálních sítích sklidila i kritiku. „Nádraží by mohlo být tak krásné, kdyby se zbořily všechny ty přístavby. A ne, my ještě přistavujeme,“ napsal Ivo Skopal ze Strany zelených.

V současnosti je navíc skleněná stěna oblepena reklamním plakátem kavárny, což vyvolalo další vlnu nesouhlasu. „Boj s vizuálním smogem, za kvalitní architekturu a citlivý přístup k památkám je v Brně často marný,“ prohlásil krajský zastupitel Michal Doležel (nez).

Reklamní sdělení však podle Vrzala s otevřením kavárny zmizí, na skle je prozatím pouze proto, aby lidé nenahlíželi dovnitř.

Někteří Brňané kritizovali rovněž fakt, že kvůli výstavbě padly vzrostlé listnaté stromy, které před nádražím tvořily stín. Kácení však bylo povolené. „Škoda těch stromů především. Ty tam mohly krásně sloužit i po odsunu nádraží, tohle bude zbytečné,“ vyjádřil se Vít Burian.

27. listopadu 2018

Na řadě je pravé křídlo

Příští rok se uzavře i pravé křídlo nádražní budovy, které taktéž čeká revitalizace.

Dostane moderní fasádu, jež nahradí tu z dob socialismu, a rekonstrukce čeká i celý vnitřní prostor, který bude vzhledově ladit s ostatními částmi nádraží. Pokud dostane společnost stavební povolení do konce roku, začne oprava tohoto křídla na začátku dubna.

„Nebudou tam gastronomické provozy, ale knihkupectví, doplňky, optika a také rozšíření stávající lékárny,“ přiblížil Vrzal, který doufá, že rekonstrukce pravého křídla by mohla skončit už příští rok. Pokud se to stavařům povede, dovrší se tím téměř desetiletá snaha Správy železnic a BNSD o to, aby Brňané měli modernější nádraží.

Nová jsou i všechna nástupiště, sdělovací a zabezpečovací zařízení a kolejiště. Minulý týden Správa železnic otevřela páté a šesté nástupiště, která jsou jako jediná bezbariérová. V této podobě má hlavní nádraží vydržet do otevření toho nového, jež má vyrůst u řeky Svratky. Jeho dokončení směruje mezi roky 2032 až 2035.