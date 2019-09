Brno, hlavní staveniště. Oprava vlakového nádraží nabrala skluz

Za necelé tři měsíce se na hlavní dopravní brněnský uzel po rozsáhlé roční výluce mají zpět přemístit všechny „odsunuté“ spoje z dolního nádraží. Že to na klíčovém uzlu teď vypadá jako na jednom velkém staveništi, je tedy pochopitelné.

Dlouhou výluku, kdy v hlavní stanici zastavuje jen minimum vlaků, totiž provozovatel nádražní budovy – firma Brno New Station Development (BNSD) – využil k rekonstrukci odjezdové haly. Modernizace, která má skončit zároveň s úpravami na železnici, ale nabírá zpoždění, a vypadá to, že se práce protáhnou až do příštího roku.

Na komplikace v hale dělníci narazili hned v okamžiku, kdy u pokladen odkryli část mramorového obložení. Pod ním totiž objevili původní kámen z doby první republiky. Nikdo přitom nepočítal s tím, že je tam schovaný.

Teď proto jedná provozovatel, České dráhy jako majitel budovy a památkáři, jak postupovat. „Doporučili jsme vrátit se k původní podobě, ale z naší strany jde opravdu jen o doporučení, nikoliv nařízení,“ prohlásil Martin Zedníček, vedoucí odboru památkové péče brněnského magistrátu.

Výluka se neprotáhne

Šéf společnosti BNSD Ivo Vrzal tak kromě varianty nastíněné památkáři zároveň rozpracovává i další. Ta počítá s tím, že mramorové desky zůstanou na stejném místě, vymění se jen nejvíce poškozená spodní řada a původní kámen tak zůstane zakrytý jako dnes.

„Je to varianta rychlejší, jednodušší a levnější. Kdybychom se měli vrátit k původní podobě, musely by se zcela přebudovat pokladny, takhle se jen částečně opraví. Příští týden chci jít za zástupci Českých drah a představit jim náš plán. Jde o vlastníka budovy, ten musí říct, jakou cestou se půjde,“ přiblížil Vrzal.

Práce na obložení tak stojí, s opravami zázemí pokladen se nezačalo vůbec. Provozovatel totiž na jejich rekonstrukci získal stavební povolení až v půli srpna, přesto i ty mají být podle původních plánů hotové v polovině prosince.

„Zatím řešíme přesný harmonogram, dnes proto těžko můžu říct, jestli konečným termínem bude 15. prosinec, nebo pozdější datum,“ naznačil Vrzal, že zdržení je možné. A dodal, že kvůli zpoždění oprav nepřipadá v úvahu případné prodloužení výluky.

S touto možností nepočítají ani České dráhy. „V případě neúplného dokončení stavebních prací učiníme opatření, aby se minimalizovaly negativní dopady na cestující a potřebné úpravy mohly být dodělány za plného provozu,“ podotkla mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.

Například část pokladen v odjezdové hale zůstane uzavřená a bude se hledat dočasná náhrada. České dráhy i Vrzal však navzdory značným komplikacím věří, že hlavní práce do poloviny prosince skončí. Jinými slovy že s výlukou zmizí z odjezdové haly i lešení, pod nímž by se muselo proplétat mnohem více cestujících než dnes.

Dělníky zaskočila výměna kolejí

Jenže také dělníci, kteří dnes v budově pracují, mají zhruba jeden až dva týdny skluz proti harmonogramu. Vrzal ovšem tvrdí, že by neměl být problém současné manko dohnat.

„První práce jsme zahájili se čtrnáctidenním zpožděním a dokázali jsme je stáhnout,“ řekl s tím, že pokud nějaké zpoždění dnes mají, je způsobené především komplikacemi s navážením materiálu.

BNSD totiž chtěla využít koleje u prvního nástupiště, ale Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) jim překazila plány a pustila se do jejich výměny. „S tím jsme vůbec nepočítali,“ podotkl Vrzal.

Správci železnice nicméně odmítají, že by výměnu kolejí zatajili. „Existují pracovní skupiny složené ze zástupců všech dotčených stran, které o rekonstrukci společně jednají,“ prohlásil mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Zmíněné první nástupiště je mimo jiné dalším místem, které BNSD rekonstruuje a kde jsou práce také pozadu. Původně měli dělníci už v těchto dnech mít z velké části položenou novou dlažbu. „Zatím není hotová ani hrana nástupiště,“ sdělil Vrzal.

Právě hranu má na starosti SŽDC, která je jejím majitelem, stejně jako kolejí a ostatních peronů. „Doufám, že se to vyřeší v nejbližších dnech,“ poznamenal Vrzal.

Stále nicméně nemá jasno, jak dělníci k nástupišti novou dlažbu dostanou – zda ji budou složitě tahat skrz nádražní budovu, nebo počkají až na nové koleje. Přesto i tady věří, že nástupiště bude hotové v termínu, v tomto případě tedy už do konce října.

Za hlavní stanici během výluky v Brně „zaskakuje“ dolní nádraží: