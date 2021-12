Výluky přeruší provoz z Brna, tisíce cestujících vymění vlak za autobus

Dopravu mezi Brnem a Blanskem obstarají výhradně autobusy, omezení přibudou i jinde. Menší či větší výluky se však chystají i na dalších částech železnice z Blanska dál na sever. MF DNES přináší jejich přehled.

1 Brno – Blansko

Deset tisíc cestujících, které každý den přepraví vlaky mezi Brnem a Blanskem, musí od neděle „přesedlat“ na autobusy. K dispozici dostanou dvě přímé linky. První pojede od blanenského nádraží k brněnskému autobusovému stanovišti u hotelu Grand nedaleko hlavního nádraží, k němuž by se desítky autobusů pendlujících mezi oběma městy nevešly. Druhou linkou bude xS2K, která od blanenského nádraží zamíří k tomu v brněnském Králově Poli.

Hlavní náhradní linky Z Blanska k hlavnímu nádraží v Brně: autobusy xS2B Z Blanska do Králova Pole: autobusy xS2K, případně z Blanska také posílená linka 233 Z Blanska do Adamova: autobusy xS2C Z Adamova přes Babice a Bílovice do Brna: autobusy xS2A, z Bílovic navíc posílené a upravené linky E75 a 210, po stávající trase bude jezdit i dosavadní linka 75

„Při přípravě bylo naším hlavním cílem kompenzovat cestujícím delší dobu jízdy tím, že spoje pojedou častěji,“ oznamuje Jiří Horský, ředitel společnosti Kordis koordinující dopravu v Jihomoravském kraji.

Autobusy tak nebudou přes den jezdit každou půlhodinu jako nyní vlaky, ale už po deseti minutách. Cesta jim ovšem potrvá minimálně o čtvrt hodiny déle, dobu jízdy navíc může prodloužit provoz na už dnes vytížené silnici I/43 z Brna do Svitav.

Na ni se obě autobusové linky napojí v Lipůvce na křižovatce, která se často přeměňuje v dopravní špunt. Podle mluvčího společnosti Kordis Květoslava Havlíka se přitom v této souvislosti nechystají žádné úpravy kritického bodu, aby autobusy nestály dlouhé minuty v zácpě.

„Provoz na této křižovatce považujeme za stabilizovaný. Provoz na ní je takový, že by několik vozidel navíc nemělo způsobit razantní dopravní komplikace. Situaci však budeme pečlivě monitorovat,“ sděluje Havlík. Kordis do této oblasti nasadí dohromady osmdesát autobusů.



Města a obce mezi Blanskem a Brnem mají situaci o něco složitější. Adamov s Blanskem spojí linka xS2C, Adamov s Brnem pak linka xS2A přes Babice a Bílovice nad Svitavou. Z Bílovic do Brna budou jezdit i další spoje. Cestující však autobusy nedovezou až k hlavnímu brněnskému nádraží, na Tomkově náměstí nebo na Lesné musí přestoupit na MHD.

„U této linky se bude jízdní doba bohužel ještě prodlužovat kvůli kyvadlovému provozu na silnici podél trati,“ podotýká Horský. Během letních víkendů se navíc tato silnice uzavře a do Brna se pojede přes Útěchov. Lístky si cestující nakoupí v nádražních pokladnách jako dosud. V případě odjezdu od Grandu musejí lidé dojít na vlakové nádraží, protože u autobusového stanoviště žádné speciální prodejní místo není v plánu. Tam, kde pokladna na železniční zastávce chybí, je možné koupit jízdenku v autobuse.

2 Blansko – Letovice

V Blansku plánují využít velké výluky k tomu, aby postavili roky slibovaný most přes řeku, zrušili přejezd u zastávky „Blansko, město“ a místo něj vybudovali nový podchod. Právě kvůli těmto stamilionovým projektům se omezí i provoz v úseku Blansko – Rájec-Jestřebí. Pět týdnů během příštího roku tak vlaky od Letovic ukončí jízdu už v Rájci, kde se bude přesedat na náhradní autobusy. Toto omezení nastane v únoru, červnu, červenci a srpnu.

Na dva až tři týdny v červnu pak má kvůli opravám fungovat pouze jednokolejný provoz z Rájce do Skalice nad Svitavou, v srpnu poté ze Skalice do Letovic. Vlaky tudy sice pojedou, kvůli omezení na trati však mohou jednoduše nabrat zpoždění.

3 Březová nad Svitavou – Svitavy

Příští rok v létě je současně naplánovaná také úplná výluka mezi Březovou nad Svitavou a Svitavami. „Chystá se od června do srpna,“ přibližuje Havlík. Rychlíky, které tudy jezdí, budou nahrazeny autobusovou dopravou z Brna až do Svitav. Předpokládá se také vznik přímých autobusových spojů z Brna do Boskovic či Velkých Opatovic.

4 Hlavní nádraží – Židenice

Podle něj je úspěch, že se podařilo všechny práce vměstnat do jednoho roku. „Jinak by náročná výluková činnost pokračovala i v dalších letech,“ upozorňuje Havlík. Železničáři se pustí do práce také v brněnském uzlu, od března do listopadu tak bude mezi hlavním nádražím a tím židenickým zaveden jednokolejný provoz. Právě přes Židenice přitom projíždí veškerá železniční doprava na Tišnov a Havlíčkův Brod, tedy i vlaky do Prahy. „Na lince z Tišnova do Židlochovic či Hustopečí se omezí vlaky, které jezdí po patnácti minutách,“ informuje mluvčí Kordisu.