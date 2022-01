Adamov je během výluky bez kolejí, tunely vyrazil čistit stroj Barbucha

„Dělníci kompletně odstranili nástupiště také v Babicích a v Bílovicích nad Svitavou. Sundali trakční vedení a pokračují v demontáži původních stožárů. Zároveň již betonují základy pro nové vedení,“ přiblížil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Celá téměř šestimiliardová investice, která bude pokračovat až do konce letošního roku, se naplno rozběhla se startem výluky loni v prosinci. Do naplánovaného termínu musejí stavbaři stihnout výměnu kolejí, vyčistit a opravit tunely, s čímž jim pomáhá speciální vozidlo nazývané Barbucha, nebo zrekonstruovat mosty v celé délce téměř dvaceti kilometrů.

Díky obří investici pak bude možné, aby vlaky údolím řeky Svitavy jezdily rychleji. Dnes je to navíc na den přesně 23 let, co se stejná trať slavnostně otevírala po náročné rekonstrukci, kterou dělníci zvládli v letech 1996 až 1998.

Největší výluka na hlavním železničním koridoru propojujícím Brno a Prahu přes Českou Třebovou začala v polovině prosince. Na zhruba osmnáctikilometrovém úseku z Brna do Blanska, který je nejvytíženější na celé jižní Moravě, na rok zcela přerušila provoz oprava kolejí, mostů a tunelů.

Dopravu mezi Brnem a Blanskem zajišťují náhradní autobusy. „Při přípravě bylo naším hlavním cílem kompenzovat cestujícím delší dobu jízdy tím, že spoje pojedou častěji,“ uvedl při zahájení výluky Jiří Horský, ředitel společnosti Kordis koordinující dopravu v Jihomoravském kraji.

K dispozici jsou dvě přímé linky. První od blanenského nádraží k brněnskému autobusovému stanovišti u hotelu Grand nedaleko hlavního nádraží, k němuž by se desítky autobusů pendlujících mezi oběma městy nevešly. Druhou linkou je xS2K, která od blanenského nádraží míří k tomu v brněnském Králově Poli.