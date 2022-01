Stánkaři musí z brněnského podchodu zmizet do pátku, pak nastoupí síla

„Chlapi, chyťte tu ledničku radši oba, je těžká, ať nevyklouzne. Já jen skočím odemknout dodávku a hned vám s tím pomůžu,“ hlaholí muž u stánku před podchodem u hlavního vlakového nádraží v Brně, kde se ještě koncem roku prodávala grilovaná kuřata.

Teď všechno vnitřní vybavení musí zmizet. „Něco chtějí přestěhovat, staré a opotřebované věci vyhodit,“ vysvětluje chlapík a rozmachuje při tom rukama.

Stejně jako dvacítka dalších malých prodejen přímo z podchodu a jeho nejbližšího okolí i toto občerstvení končí. Stánkům totiž s posledním dnem uplynulého roku vypršela nájemní smlouva i stavební povolení. A Brno už je neobnoví.

„Když se před zhruba dvaceti lety dávalo povolení, bylo to za jiných hygienických a bezpečnostních norem. Teď už by ho stánky nedostaly,“ vysvětluje náměstek brněnské primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL).

Cena oprav ještě není známa

To však není zdaleka jediný důvod, proč je ještě teď na všech výlohách k vidění cedule s nápisem „Obří výprodej“ či „Likvidace, všechno musí pryč“. Podle plánů radních se už letos začne podchod opravovat. Má se z něj stát přívětivé místo s obchody pro vybraný sortiment. „Předpokládáme, že na proměně podchodu by dělníci mohli začít pracovat asi za půl roku,“ nastiňuje Hladík.

Stánkaři však mají na odchod jen čtyři dny. „V pátek přijdou pracovníci města a ještě ten den, potažmo o víkendu, vše rozeberou. Pokud prodejci odmítnou předat klíče, existuje legální, právní cesta, jak převzetí prostoru docílit,“ doplňuje náměstek.

Co se modernizace prostoru týče, Brnu chybí dokončit kompletní stavební dokumentaci a o ceně má jen hrubou představu – má činit desítky milionů korun. Přitom teprve s kompletními podklady může začít hledat firmu, která podchod promění.

„Jakmile dokumentaci dokončíme, bude jasná i přesná soutěžní cena. A až z tendru vzejde firma, budeme znát i termín dokončení první etapy rekonstrukce. V tu chvíli vypíšeme poptávkové řízení na prodejce v nových stáncích,“ předestírá harmonogram Hladík.

Už žádné „vetešnické“ zboží

Do zmodernizovaných nájemních prostor přitom vedení Brna chce pustit jen některé typy služeb. Jsou mezi nimi třeba zámečnictví, dárkové předměty, kavárna, rychlé občerstvení, trafika nebo drogerie. Prodej levných kabelek, obuvi a oblečení pochybné kvality nepřipustí.

A tak stávající obchodníci řeší, co dál. Zatímco stánek s grilovaným rychlým občerstvením se posunul jen o pár desítek metrů nad eskalátory před vchod do budovy Teska, ostatní si zoufají. „Dostali jsme pár dní na vystěhování. Byl to šok. Ještě nedávno jsme tu podepisovali petici za další prodej, ale oni chtějí vše zrušit,“ říká vietnamská žena, která sbírá popadané kartony po zemi. Ze stánku, kde prodávala ložní textil, zbyla jen venkovní konstrukce.

„Kam půjdeme? To nikdo z nás, kdo tu jsme, neví. Nikde v Brně není místo, nájmy jsou drahé. Lidi se tu zastavují a říkají, že je to škoda, protože tak levně jako u nás v normálních obchodech nenakoupí,“ přidává se kolega ze sousedního stánku, kde ještě v neděli doprodával boty, kabelky nebo čepice.

Prý o víkendu kontroly nechodí, tak se snažil udat, co šlo.

Ostatně za pár drobných nabízejí zbývající boty a oblečení jiní stánkaři ještě při stěhování. V prodejně tabáku a novinového zboží zase přistoupili k velké inventuře. Zavřeno má i zámečník, okénko s oříšky nebo s pečivem.

Ve vestibulu se čeká na výsledek sporu

Přesto si pouze o kousek dál dvě ženy vybírají kabelky a naplno jede také rychlé občerstvení pod eskalátory do obchodního domu Letmo. „Tam se prodávat de facto může. Stánky, které se nacházejí ve vestibulu podchodu, tedy v rozšířené části pod tramvajovými nástupišti, vlastní z většiny firma Pliskových, s nimiž ještě neskončily soudní spory,“ komentuje stav Hladík.

Se společností Pliska Interactive Services Consulting se město začalo soudit už před lety, když obchodníci neplatili nájemné. Radní proto chtěli stánky zrušit. Firma se proti tomu odvolala, Krajský soud v Brně zatím termín jednání nestanovil.

Dokud tak nebude mít Brno jistotu soudního rozsudku, který zazní v jeho prospěch, zasahovat nechce. Ostatně podle Hladíka to zatím ani není nezbytné. „Tato část se začne řešit až při druhé etapě rekonstrukce, která souvisí s kompletní proměnou Benešovy ulice a přednádražního prostoru. A na to je ještě čas. Bu de to výzva pro další volební období,“ podotýká Hladík.

MF DNES oslovila i jednatelku firmy Alexandru Pliskovou, na telefonát ani SMS však nereagovala.