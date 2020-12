Z ostudného nádraží chlouba. Zvonařka svítí jako večerní obloha

Oplocená Plotní? Prostě zločin, tvrdí architekt Zatímco autobusová Zvonařka se díky demolici stánků otevře do okolí, v sousední Plotní ulici, kam se přesouvá tramvajová trať, naopak rostou zábrany. Dělníci tam podél kolejí umisťují protihlukové prosklené stěny vysoké až čtyři metry. S novou stavbou totiž musí být dodrženy hlukové limity kvůli bytovým domům, i když donedávna tudy bez omezení proudily tisíce aut denně. „Snížení rychlosti ani pryžové pražce, které se užívají ke snížení hluku jinde, tady nepomohou,“ uvedla Anna Dudková z tiskového oddělení brněnského magistrátu. Podle architekta Ondřeje Chybíka, jenž se podílel na proměně Zvonařky, je však taková úprava zločinem na podobě města. „Je to naprostá tragédie, která jde přesně proti tomu, co jsme udělali s autobusovým nádražím, které více otevíráme,“ zhodnotil s tím, že existují i jiné cesty, než je výstavba obřích stěn. Třeba výměna starých oken v bytech za nová, jež lépe pohlcují hluk. Stěny podle něj jen omezí pohyb lidí v ulici, vůbec nekorespondují s tím, jak by se měl veřejný prostor ve městě řešit. „Nemyslíme si, že zvolený způsob na dodržení hlukových limitů chodce omezí. Průchody v místech, kde jsou nutné, pochopitelně vzniknou. Jsou řešeny předsazením stěn například v místě zastávek,“ reagovala Dudková. (mos)