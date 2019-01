Vodu budeme platit zlatem, říká podnikatelka oceněná za čističky

Stroje tišnovské firmy In Eko Team čistí odpadní vodu ekologicky bez chemie až do takové kvality, aby mohla zpět do přírody. Na konci loňského roku dostala její šéfka Eva Komárková Ocenění českých podnikatelek za inovativní přístup v oboru a originální české know-how.