Brňanka s pomocí vosku vyrábí ekologické ubrousky, které vydrží nadosmrti

„Božan je ekologická náhrada všech sáčků, ubrousků, alobalů a jednorázových obalů na potraviny. Lidé do něj mohou zabalit sýr, pečivo, zavíčkovat jogurt nebo si v něm třeba odnést svačinu,“ vysvětluje Raspopčeva.

Ubrousek je na omak jemně voskový a ohýbatelný. Podle mladé podnikatelky se dá vytvarovat do všemožných záhybů, a to opakovaně. „Je prakticky nezničitelný. Pokud ho nerozstříháte, neztratíte nebo nespálíte, vydrží vám nadosmrti. Jenom se nesmí prát v pračce,“ upozorňuje.

Raspopčeva vyrábí ubrousek z kvalitních bavlněných látek. Ty namáčí do včelího vosku, který si nechává dovážet. Že všechno dělá ručně, dosvědčují i jizvy od popálenin horkým voskem na jejích dlaních a zápěstí.

„Látky mají certifikát GOTS. Ten značí, že jsou vyráběné ekologicky a lidé, kteří je tkají, dostanou řádně zaplaceno. Vosk bych ráda brala od místních včelařů nebo podniků, ale málokterý prochází dostatkem přísných opatření,“ doplňuje původ surovin Raspopčeva.

Všechno začalo v šatníku

Přísné procesní postupy jsou pro ubrousek Božan klíčové. Aby v něm potraviny vydržely, musí být antibakteriální, prodyšný a Raspopčeva dbá na to, aby splňoval normy alternativních potravinových obalů.

„To se mi daří, Božan je schválený Státním zdravotním ústavem jako sekundární obal pro uchovávání potravin. Zatím je jedinou v Česku uznanou alternativou k jednorázovým obalům,“ upozorňuje.

Pro výrobu ubrousků se podnikatelka rozhodla loni před Vánoci. „Všechno začalo v šatníku. Hledala jsem řešení, jak pomoci životnímu prostředí. Nakoupila jsem vhodné látky. A když byly doma, začalo období Vánoc, pečení a uchovávání jídla. A už to jelo – těsta do fólie, zbytek chleba do igelitového sáčku a podobně,“ vypráví.

Zkusila voskový papír, ale spokojená s jeho používáním nebyla. A právě tehdy si vzpomněla na látky. Zalila je voskem a zjistila, že to funguje.

„Lidé se ptají, jak se o ubrousek starat. Je to jednoduché, jenom se omyje houbičkou. Kdyby se náhodou stalo, že do něj zabalíme něco zplesnivělého, stačí Božana zase omýt a dát ho na den do mrazáku. Bakterie se v chladu zničí,“ popisuje Raspopčeva.

Ekologický ubrousek se v úterý umístil jako druhý nejlepší projekt v regionálním kole soutěže začínajících podnikatelů T-Mobile rozjezdy. Raspopčeva obstála v konkurenci téměř 70 soutěžících a postupuje do celostátního kola soutěže.