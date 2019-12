Krajský úřad zamítl odvolání, D52 kolem Mikulova má územní rozhodnutí

Nepravomocné územní rozhodnutí bylo vydané již před patnácti měsíci, stavební úřad Jihomoravského kraje se však musel vypořádat s osmnácti odvoláními a stovkami stran textů.

„Rozhodnutí o odvolání má 229 stran. Nyní již máme připravenou dokumentaci pro stavební povolení, kterou projednáme s úřady a v červnu příštího roku chceme žádat o stavební povolení,“ uvedl Radek Mátl.



O obchvatu Mikulova se hovořilo téměř deset let jako o nejjednodušší části zbývajícího úseku dálnice D52 vzhledem k tomu, že i v době, kdy neexistovaly zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, se mohlo podle některých politiků stavět.



Přesto silničáři na krajský plánovací dokument čekali a postupně od roku 2016 stavbu připravují a vyrovnávají se u soudů a úřadů s odporem především spolku Děti Země a dalších fyzických osob, které podávaly odvolání i žaloby.

V polovině roku také Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost odpůrců stavby. Žalobou chtěli zrušit výjimku pro stavbu obchvatu vydanou ministerstvem životního prostředí. Brněnský ředitel ŘSD David Fiala tehdy odhadoval, že při dobrém vývoji situace by se mohlo začít stavět v roce 2021.

Pro ostatní úseky na 23 kilometrů dlouhé trase od Pohořelic už silničáři zažádali o územní rozhodnutí a během příštího roku je chtějí získat.

Od státní hranice k Mikulovu chtějí mít dokument v ruce příští rok v červnu, na úsek od Mikulova k novomlýnským nádražím pak v létě. Do konce roku chtějí získat územní rozhodnutí i na část ze severu od Nové Vsi k novomlýnským nádržím. „Přes Nové Mlýny zatím zpracováváme technické řešení přechodu, jaká by byla ideální varianta,“ řekl Fiala.

V Rakousku jsou se stavbou dálnice z Brna do Vídně na konci poté, co v září otevřeli obchvat Drasenhofenu. Šlo o poslední rakouský úsek, který výrazně zpomaloval cestu z Brna do Vídně.

Obchvat je zatím dvoupruhový stejně jako zbývajících devět kilometrů ke státní hranici. Na čtyřpruh ji dostaví, až se začne stavět na české straně.