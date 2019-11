Úřad zastavil územní řízení k D52, silničáři pracují na nové dokumentaci

Žádost o územní rozhodnutí na úsek od Pohořelic k Nové Vsi podalo Ředitelství a dálnic (ŘSD) přitom v roce 2007 a v roce 2011 je dostalo. O tři roky později ho však krajský úřad zrušil, když se odvolaly Děti Země. Mimo jiné proto, že neexistovaly krajské zásady územního rozvoje a v dokumentaci chyběly některé podklady.

V pokračujícím územním řízení mělo ŘSD podklady doplnit, proto opakovaně žádalo o přerušení řízení. Poslední přerušení bylo platné do konce října, jenže ani do tohoto termínu nic silničáři nedodali.

„Stavební úřad jako důvod uvedl, že již šest let prodlužuje termín k doložení podkladů pro vydání nového rozhodnutí. Jak žadatel v žádosti sdělil, došlo ke změně dokumentace a s tím spojené změně umístění stavby a zároveň ke změně účastníků řízení. Na základě těchto skutečností dochází k ohrožení účelu řízení a porušení rovnosti účastníků. Ve stanovené lhůtě stavebník nové podklady pro vydání územního rozhodnutí nedodal, tudíž neodstranil všechny vady žádosti, které brání v pokračování řízení,“ odůvodnil stavební úřad své rozhodnutí.

Podle ředitele brněnského závodu ŘSD Davida Fialy nemělo smysl v původním řízení pokračovat, protože už bylo zastaralé. „Máme v běhu zcela novou dokumentaci, aktualizace původního projektu je rozsáhlá, je tam kompletně nové řešení odvodnění s novými technologiemi, které dříve nebyly,“ prohlásil Fiala.

Nedá se tak čekat, že by se proti rozhodnutí úřadu v Pohořelicích odvolali, začátkem příštího roku chtějí podat novou žádost o územní rozhodnutí s už novou dokumentací. Kladné stanovisko chtějí mít v ruce v srpnu či září.

Přes Nové Mlýny zatím ŘSD zpracovává technické řešení

ŘSD rozdělilo přípravu 23 kilometrů dlouhé dálnice od Pohořelic na hranice u Mikulova celkem na pět úseků. Jediné aktivní územní řízení je nyní na obchvatu Mikulova, který má zatím nepravomocné územní rozhodnutí a stavební úřad nyní už rok řeší odvolání.

U dalších tří úseků bylo řízení zastavené, příští rok však ŘSD čeká, že územní rozhodnutí získá. Od státní hranice k Mikulovu chtějí mít rozhodnutí příští rok v červnu, na úsek od Mikulova k novomlýnským nádražím pak v létě. Do konce roku chtějí získat územní rozhodnutí i na část ze severu od Nové Vsi k novomlýnským nádržím.

„Přes Nové Mlýny zatím zpracováváme technické řešení přechodu, jaká by byla ideální varianta,“ řekl Fiala. Je možné, že do budoucna rozšíří most, který tam příští rok budou stavět a který nahradí ten stávající v havarijním stavu.

Proti vedení přes Novomlýnské nádrže a pod CHKO Pálava se v minulosti zvedl silný odpor, který stavbu komplikuje. Druhá alternativa byla vést tranzit do Rakouska po D2 a postavit jen krátké napojení na hranice v době, kdy Rakušané ještě neměli dálnici dostavěnou téměř k Mikulovu.

Rakousko ale nedávno stavbu dálnice na své straně dokončilo, když v září otevřeli obchvat Drasenhofenu. Šlo o poslední rakouský úsek, který výrazně zpomaloval cestu z Brna do Vídně. Obchvat je zatím dvoupruhový stejně jako zbývajících devět kilometrů ke státní hranici. Na čtyřpruh ji dostaví, až se začne stavět na české straně.