Rakušané otevřeli poslední část dálnice do Vídně, na D52 se ještě nekoplo

Nová silnice kolem Drasenhofenu měří pět kilometrů a jde o poslední rakouský úsek, který výrazně zpomaloval cestu z Brna do Vídně. Obchvat je zatím dvoupruhový a je potřeba na něm mít dálniční známku.

Rakušané mají vše připraveno k tomu, aby se mohlo zbývajících devět kilometrů ke státní hranici dostavět na standardní dálnici, čekají pouze na to, až se začne stavět na české straně.

Jako první by se měl stavět čtyřkilometrový obchvat Mikulova. „Loni 12. září bylo vydané územní rozhodnutí, ale je proti němu podané odvolání a čekáme na vyjádření krajského úřadu. Pro tento úsek už máme nachystanou i dokumentaci pro stavební povolení. Bylo by dobré, kdybychom mohli začít za dva roky stavět,“ uvedl David Fiala, šéf brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

ŘSD připravuje stavbu dálnice po jednotlivých úsecích. U všech má zažádáno o územní rozhodnutí a čeká, až je získá. Kvůli letitým soudním průtahům a sporům s ekology a aktivisty ale stále není zřejmé, kdy se začne stavět.

Dohodu o stavbě D52 podepsali zástupci české a rakouské vlády přitom už v roce 2009. Od té doby se na postu českého ministra dopravy vystřídalo deset různých jmen.

Jako jedno z hlavních témat měli projekt i politici před volbami do krajů a Sněmovny. Například už před krajskými volbami v roce 2008 sliboval někdejší lídr ODS Milan Venclík, že pokud nebude dálnice stát do roku 2013, půjde z Brna pěšky do Vídně. V předvolební diskuzi se k němu přidal i lídr KSČM Vojtěch Adam.

A slibuje opakovaně i současný hejtman za hnutí ANO Bohumil Šimek a o stavbě dálnice hovoří jako o prioritě krajské koalice.

V současnosti je však hotová dálnice jen od Brna k Pohořelicím. Po ní se jezdí už od roku 1996 a od té doby se nic nového nepostavilo. Spory se nejprve vedly o trase, kudy se spojí Brno s Vídní, současné připravované vedení ve stopě silnice I/52 přes Novomlýnské nádrže a pod Pálavou vadí ekologům i některým místním.