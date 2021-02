Podle hejtmana Grolicha vláda zakázala očkování u praktiků, Babiš to popřel

O tom, že praktičtí lékaři nesmějí seniory ve vlastních ordinacích očkovat, informoval dnes na sociálních sítích hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) po videokonferenci hejtmanů s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a ministrem zdravotnictví Janem Blatným (za ANO).

Grolich upozornil i na rozpor nového rozhodnutí s vládní strategií, která s očkováním u praktických lékařů počítá.

„Nechápu to a štve mě to. Premiér nám dnes ale na videokonferenci řekl, že pokud se praktici zapojí, tak až poté, co se naočkují prioritní skupiny v očkovacích centrech. V prioritních skupinách jsou ale především senioři, pro které je to u jejich lékařů nejvhodnější. Je to úplně naruby a nedává to smysl,” komentoval změny hejtman Grolich.



Jihomoravský kraj už dva týdny počítá s tím, že především v menších a odlehlejších obcích naočkují nejstarší lidi místní praktici, které senioři znají a u nichž se nebudou muset elektronicky registrovat.



„Pro seniory, kteří nebydlí u velkých očkovacích center a nemocnic, je očkování u praktických lékařů nejlepší varianta. Nemusejí nikam jezdit a svého praktika znají a důvěřují mu. Víme to. Máme vyzkoušené, že to funguje,“ hájí zamýšlený postup Grolich.



Premiér Babiš ČTK řekl, že Grolich neříká pravdu, praktici zatím podle něj nemohou očkovat v ordinacích kvůli nedostatku očkovací látky.



Babiš: vakcína pro praktiky zatím není

Přitom vakcína společnosti AstraZeneca, která by díky nižší skladovací náročnosti byla pro očkování u praktických lékařů ideální, má dorazit v příštích týdnech.



„Jasně jsem řekl, že každé očkovací místo má nahlásit svou očkovací kapacitu, podle které se bude řídit distribuce vakcín. Všichni přeci ví, že dodávky z EU mají zpoždění a že máme vakcín nedostatek. Teď se očkuje na víc než 145 očkovacích místech a jednotlivé nemocnice samozřejmě můžou do očkování zapojit i praktiky, pokud se na tom s nimi dohodnou. Na plošné zařízení očkovacích míst v ordinacích praktických lékařů zatím nemáme dost vakcíny. Až ji budeme mít, tak samozřejmě počítáme s jejich zapojením,“ uvedl Babiš na sociálních sítích.



Podle něj Grolich neříká pravdu a opakovaně bojuje proti centrálnímu registračnímu systému k očkování.

Jenže na Grolichovu stranu se staví i praktičtí lékaři. Ti omezení očkování ve svých ordinacích považují za „naprostý nesmysl“.

Zájmy pacientu se ztrácí, zní od lékařů

„Právě pro starší generaci, která je prioritní skupinou, je očkování v přátelském a známém prostředí jednodušší a bezpečnější. Praktický lékař je pro lidi nejpřístupnější, je v lokalitě, kde přirozeně bydlí a má jejich důvěru. Tisíce našich především starších pacientů vysloveně žádají, aby se mohli naočkovat u nás. Je naprosto nelogické, abychom je posílali do očkovacích center, což je pro mnoho z nich nepřekonatelně obtížné,“ řekl předseda Sdružení praktických lékařů (SPL) Petr Šonka.



Podle něj jsou praktici připravení začít očkovat v momentě, kdy obdrží vakcínu.

„Umíme naočkovat minimálně 50 tisíc osob denně, tedy milion lidí měsíčně. V posledních týdnech jsme udělali maximum pro to, abychom nabídli pomocnou ruku u pacientů starších osmdesáti let vakcínou Pfizer v našich ordinacích. Vedla nás k tomu snaha pomoci s urychleným očkováním našich seniorů,“ doplnil Šonka.



Upozornil na to, že z praktických lékařů se stává „námezdní síla“, kterou využívají nově zřizovaná očkovací centra. „Dělat nadháněče pacientů do těchto center je další role, kterou by politici praktikům rádi přisoudili,“ přisadil si Šonka.



Obává se, že se praktici k vakcíně od AstraZeneky vůbec nedostanou. „Přitom byla od začátku plánována k použití v ordinacích praktiků a je to tak uvedeno ve strategii očkování. Nyní se zdá, že i tyto vakcíny skončí v očkovacích centrech. Zájmy pacientů, kteří si přejí nechat se očkovat u svého lékaře, se v tom poněkud ztrácí,“ uzavřel Šonka.