PŘEHLEDNĚ: Očkování v Česku má čtyři fáze. Zjistěte, kdy na vás přijde řada

Přípravná fáze Zajištění očkování

První fázi, během které ministerstvo zdravotnictví připravilo registrační systém, zřídilo konkrétní místa pro vakcinaci a vytyčilo celkovou strategii, má podle Blatného Česka už za sebou.



První dávky vakcín dorazily do země 26. prosince. O den později byl jako první očkován premiér Andrej Babiš a 95letá válečná veteránka Emilie Řepíková, která se účastnila bojů ve druhé světové válce.

Fáze 1.A Očkování nejrizikovějších skupin

Druhá fáze očkování odstartovala ještě týž den, kdy se očkovali první zdravotníci pracující na covidových jednotkách. Kromě nich se očkování během první fáze dočkají také senioři nad 80 let, kteří se budou od 15. ledna registrovat prostřednictvím online formuláře. Pokud nemají přístup k internetu, mohou pro registraci kontaktovat svého praktického lékaře či speciální callcentrum.

V první fázi budou také očkováni všichni klienti i zaměstnanci domovů pro seniory. Přednost budou mít také obyvatelé domovů pro osoby se zdravotním postižením. Výjimku získali také zaměstnanci ministerstva vnitra, kteří pracují ve vnitřních objektech se zřízenou karanténou.

Očkování lidí z nejrizikovějších skupin, kterých je dohromady kolem 620 tisíc, by mělo být hotové nejpozději v březnu, oznámil Blatný.



Skupiny očkované ve fázi 1.A: zdravotníci pracující na covidových jednotkách (76 000 osob)

senioři nad 80 let (440 000)

klienti domovů pro seniory (56 000)

zaměstnanci domovů pro seniory (35 000)

klienti domovů pro osoby se zdravotním postižením (14 000)

zaměstnanci ministerstva vnitra pracující ve vnitřních objektech se zřízenou karanténou (1 200)

Fáze 1.B Očkování prioritních skupin

Od 1. února se k očkování budou moci registrovat také všichni ostatní. Nejdříve však budou očkováni lidé z prioritních skupin. Jedná se zejména o seniory starší 65 let, praktické a dětské lékaře, vojáky, kteří se podílejí na boji s covidem-19, a pracovníky integrovaného záchranného systému.

K vakcíně se také dostanou lidé, kteří mají rizikové zdravotní komplikace. Podle strategie ministerstva zdravotnictví budou prioritně očkovány lidé, kteří trpí cukrovkou, vysokou obezitou, chronickým respiračním nebo hemato-onkologickým onemocněním a další.

Rychlost očkování bude podle ministra ovlivňovat především to, jak rychle budou do Česka dodávány vakcíny od výrobců. Podle plánu by měla být většina lidí z fáze 1.B očkována mezi únorem a březnem.



Skupiny očkované ve fázi 1.B: osoby starší 65 let

ostatní zdravotníci

vojáci, kteří se podílejí na boji s covidem-19

pracovníci integrovaného záchranného systému

osoby pečující o zdravotně postižené

učitelé na základních školách

lidé s následujícími s rizikovými faktory: se závažným, farmakologicky řešeným diabetes mellitus s obezitou (BMI > 35 kg/m2) s chronickým respiračním onemocněním (CHOPN, bronchiektázie, plicní fibrózy – cystická fibróza, idiopatická plicní fibróza, PCD) se závažným onemocnění ledvin a jater, pacienti na dialýze a s CKD5 pacienti s hemato-onkologickým onemocněním pacienti po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně pacienti se závažným onemocněním srdce pacienti s rezistentní hypertenzí (zvýšený TK 140/90) pacienti se vzácným genetickým onemocněním pacienti s léčbou cíleně ovlivňující imunitní systém pacienti s imunodeficiencí



Fáze 2 Očkování dalších skupin

Po naočkování rizikových skupin přijde řada na ostatní, kteří se dobrovolně rozhodli pro očkování. Registrovat se sice mohou už od února, ale podle ministra jim bude přidělen termín až poté, co budou naočkováni všichni lidé z ohrožených kategorií. Podle vakcinační strategie by na první zdravé, neprioritní občany měla přijít řada nejdříve v dubnu.

Registrační systém bude podle Blatného podobný jako web pro rezervaci k antigennímu testování veřejnosti. Lidé budou muset uvést svůj věk, zaměstnání a případné onemocnění, kterým trpí. Poté jim přijde potvrzovací e-mail nebo sms.

Na mladé lidi bez jakýchkoliv zdravotních problémů by se s vakcínou proti covidu-19 mohlo dostat na přelomu jara a léta, spíše v létě. Kýžená část populace, kolem pěti milionů lidí, by mohla být proočkována do konce léta, dodal Blatný. Uvedl také, že podle dat z pondělního večera bylo dosud očkováno 13 000 lidí.