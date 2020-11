Firma chce stavět byty za čtyřproudou silnicí, Brno požaduje lávku pro pěší

Přestože má administrativně patřit pod zmiňovanou městskou část, ke službám a do škol to budou mít obyvatelé paradoxně blíž do sousední Líšně. Nikdo však neřešil, jak se k nim přes frekventovanou čtyřproudovou silnici dostanou.

Do situace se tak vložila i líšeňská radnice.

„Vinohrady výstavbu akceptovaly. A tak jsem se začal ptát, kde je nějaké dopravní napojení a infrastruktura a jak je celkově vymyšlená občanská vybavenost. Vzal jsem si totiž mapu a zjistil jsem, že na Vinohrady jako ke spádové oblasti nevede z dotyčné lokality ani chodník. Nejbližší základní školu mají asi 1 300 metrů, oproti tomu k nám do Líšně 498 metrů. Podobně je to také se školkou i obchody. Je naprosto zřejmé, kam obyvatelé Nových Vinohrad budou docházet,“ vysvětluje líšeňský starosta Břetislav Štefan (ČSSD).



Přes vytíženou čtyřproudovou silnici přitom dnes od chystaného komplexu vede pouze přechod pro chodce. Toto řešení není podle Štefana dostatečně bezpečné.

„Navrhli jsme, že by bylo vhodné postavit přes silnici v Jedovnické ulici lávku. Investor byl za námi a prosazoval místo toho bezpečný přechod, jednání byla vyhrocená,“ popisuje Štefan, podle kterého je přechod se semaforem nedostatečný.

„V okolí se plánuje i další nová výstavba. Musíme tak lidem zajistit bezpečný přechod přes klíčovou silnici,“ dodal líšeňský starosta, kterému se nelíbí ani výška plánované budovy o dvanácti patrech.

Obrátil se tedy na magistrát, kde se do situace vložila i primátorka Markéta Vaňková (ODS).

„Požaduji, aby bylo v předloženém záměru k projektu výstavby splněno několik požadavků. Mezi nimi i navržení a stavba nadzemní lávky pro pěší v místě stávajícího přechodu nad komunikací v Jedovnické ulici, pro zajištění bezpečného přístupu chodců do zastavovaného území a bezpečného průchodu mezi budoucí a stávající zástavbou,“ napsala primátorka v oficiálním stanovisku k projektu, který má redakce k dispozici.

Opírala se přitom o vyjádření Kanceláře architekta města Brna, která se k plánované výstavbě vyjádřila v červnu. „Stanovisko platí, žádné jiné v současné době nepřipravujeme,“ informovala mluvčí kanceláře Jana Běhalová.

Uberte tři patra, apelují na firmu

Také se ztotožňuje se stanoviskem Líšně, aby byla plánovaná dvanáctipodlažní budova nižší, a to minimálně o tři nadzemní podlaží, aby nedocházelo k narušení rázu dané lokality.

Pod to se podepisuje i vedení Vinohrad. „Přijali jsme usnesení, aby se výšková dvanáctipodlažní budova snížila o tři podlaží kvůli narušení rázu krajiny. Také jsme byli proti umístění reklamy na křižovatce. Taková monstra u silnice nechceme,“ tlumočí vinohradský starosta Jiří Čejka (nez.), jak ve Vinohradech dopadlo projednávání projektu.

Městská čtvrť podle něj nemá nic ani proti návrhu líšeňských kolegů na stavbu lávky. „Je ale potřeba ji řešit z úrovně města, protože jde o stavbu celoměstského významu,“ poznamenal Čejka.

Stavbu plánuje dvojice developerů z Pelhřimova, kteří si společně založili společnost pod názvem Jedovnická.



„V Brně jsme ještě nestavěli. Dotyčnou lokalitu jsme si vybrali, protože tam prostě současný územní plán umožňuje výstavbu,“ uvedl pro MF DNES stručně většinový vlastník firmy Jedovnická a jednatel František Štursa.

Jak tvrdí, jsou ve firmě připravení případnou stavbu lávky zafinancovat a své plány pozměnit. „Jednáme o tom. Řeší se i celkový projekt na výstavbu bytů. Dali jsme ho na starosti soukromé brněnské firmě,“ konstatoval Štursa.