Developer budí rozruch. Staví nebytové prostory, ve kterých lze bydlet

Obrátili se proto také na politiky Brna-střed, kteří se tím plánují v září zabývat.

„Ozvala se velká platforma občanů, došlo mi k tomu několik dopisů, asi budu posílat i podnět na obchodní inspekci,“ prohlásila šéfka kontrolního výboru zastupitelstva Brna-střed Monika Lukášová Spilková (Piráti).

Situací se měli na kontrolním výboru původně zabývat už na konci minulého týdne, nakonec však bude tento bod na programu až na zářijovém jednání.

Kontroverzní výstavbu pod vysokoškolskými kolejemi Masarykovy univerzity má na starosti firma Properity brněnského developera Jiřího Maršálka.

Ten byl už před časem pod palbou kritiky kvůli plánu na stavbu sportovního komplexu v brněnských Vinohradech. I tam měli lidé strach, že půjde spíš o bytový dům než budovu určenou pro sportovce. Z tamního záměru i po tlaku politiků Maršálek nakonec vycouval, v Masarykově čtvrti však staví dál.

Hotovo má být na konci roku

Jakékoliv nařčení z obcházení pravidel odmítá. „Je to absolutní nesmysl, že bych stavěl něco jiného, než na co mám povolení. Můžete se zeptat na stavebním úřadu. Proběhla tady také kontrola, která došla k tomu, že je vše v pořádku,“ sdělil Maršálek.

Je to však podobná situace jako v případě objektu nedaleko Fakultní nemocnice u svaté Anny, kde staví pečovatelský dům firma IMOS. Prostory totiž nenabízí jen seniorům, jak by se dalo očekávat, ale komukoliv, o čemž už MF DNES nedávno informovala.

U svaté Anny a stejně tak v Masarykově čtvrti se totiž v červnu schválenou změnou územního plánu stalo z plochy určené pro zdravotnictví místo pro klasické bydlení. Nic to však nemění na tom, že v obou případech mají firmy stavební povolení stále stejné, tedy na objekt zdravotnický, a také byla stavba rozjetá dávno předtím, než změnu zastupitelé v červnu definitivně posvětili.

Zatímco IMOS zvažuje, že si požádá o změnu účelu stavby, tedy že se z pečovatelského domu najednou stane klasický bytový dům, Maršálek to u svého projektu Hippokrates vylučuje.

„Velmi pravděpodobně o nic žádat nebudeme. Stavíme to pro zdravotnictví a vše bude hotové na konci roku,“ řekl Maršálek s tím, že nejspíš do té doby ani nebude schválená úprava územního plánu vydána. Jinými slovy by to tak ani nestihl, naopak IMOS není tak daleko a hotovo bude mít až za dva roky.

My jsme o změnu plánu nežádali, říká developer

O změnu si ovšem můžou požádat noví majitelé jednotlivých jednotek, oficiálně ordinací či ambulancí. O nich se totiž přímo na webu společnosti Properity píše, že to jsou sice nebytové prostory, ale jsou tak technicky řešené, že fakticky umožňují i celoroční bydlení.

Maršálek to vysvětluje tím, že chtěli vyhovět probíhající změně územního plánu. „My jsme ale o tuto změnu nežádali, to chtěla městská část Brno-střed,“ hájí se developer, který už ze 43 jednotek takřka všechny prodal.

Pro firmu navíc stavba „nebytů k bydlení“ znamená, že nemusí splnit normy, jaké se k bytovým domům vážou, ať už co se týče parkování, či proslunění jednotlivých pokojů.

„Vstoupíme proto do jednání s paní vedoucí stavebního úřadu, jestli tam nemohou vzniknout nějaká rizika, že by tam lidé žili, aniž by to byly prostory určené k bydlení,“ poznamenal zastupitel a člen kontrolního výboru Brna-střed Gabriel Kurtis (Žít Brno).

Politici se shodují, že postup firem IMOS či Properity není nezákonný, ale minimálně je nesprávný a nemorální. „Neříkáme, že se nesmí nic stavět, ale je to taková šedá zóna, když developer staví tímto způsobem a dopředu počítá se změnou územního plánu,“ vyjádřila se Spilková.

Zabývat se tím chce i radní pro územní rozvoj Filip Chvátal (KDU-ČSL), kterému se postup také nelíbí. „Ale bohužel je to problematika především v rámci povolování na stavebních úřadech, které jsou mimo naši gesci,“ doplnil.

S tím souhlasí také zastupitel Brna-střed Petr Bořecký (ANO), který má na starosti územní rozvoj v městské části. „Je to obcházení vyhlášky, ale ty podmínky pro stavění ve městě nejsou ideální, takže se nedivím, že developeři i takto riskují, když dopředu počítají se změnou,“ doplnil Bořecký.