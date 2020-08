Developer plánuje v kopci velkou výstavbu, zahrádkáři se bojí sesuvu půdy

Pozemky v lokalitě v Šedově ulici koupila společnost Avrioinvest, která plánuje rozsáhlou výstavbu bytových domů. Ačkoliv developer ubezpečuje, že žádné nebezpečí nehrozí a naopak svah zpevní, zdejší zahrádkáři v klidu rozhodně nejsou.



„Asi před patnácti lety se dělaly studie, podle nichž je v místě špatné pískové podloží, které se sesouvá. Lidé, kteří tam mají zahrádky a chtěli zažádat o změnu územního plánu, aby mohli stavět, tak nepochodili,“ upozorňuje Radek Vovk, který má přímo v lokalitě, kde se bude stavět, zahrádku a malý domek. „Sami řešíme problém, protože nám zdi praskají,“ říká.

Stejné nesnáze řešili dělníci při opravě zdejší polikliniky Viniční. Také ta se měla opakovaně rozšiřovat, ale kvůli složitým geologickým podmínkám nedostala povolení. Zato developer ano. „Jde o princip. Jeden nemůže a druhý v pohodě? Ano, jsou moderní technologie. Dáte piloty, zalijete je betonem, ale svah se bude posouvat už během stavby a dělat problémy okolním lidem. Nikdo nemůže zaručit, že vydrží. Máme strach, co se stane,“ přiznává Vovk.

Developer: Nebezpečí nehrozí

Složitou situaci potvrzuje i židenický starosta Aleš Mrázek (ANO). Podle něj je dotčená lokalita jednou z nejméně stabilních v celém Brně.

„Případ polikliniky mluví za všechny. Měla mít několik křídel, nicméně geologické podmínky a tehdejší technologie rozsáhlejší stavební práce neumožnily. Jenomže technologie se vyvíjí a stavbaři tvrdí, že momentálně se dá stavět všude a jde pouze o peníze. Zda se developerovi vyplatí v takové oblasti jít do větších hloubek, skutečně nevím. Nyní bude na něm, aby splnil všechny podmínky a přesvědčil stavební úřad, že se může pustit do práce,“ podotýká Mrázek.

Každopádně židenická radnice, pod kterou dotčené území spadá, už v minulosti proti výstavbě podávala námitky. Politici totiž nechtěli, aby v Šedově ulici vyrostly klasické věžáky, které stojí po celém území nedalekých Vinohrad.

Předseda Avrioinvestu Marek Vinter, který výstavbu v Juliánově připravuje, současným stížnostem nerozumí. A ujišťuje, že žádné nebezpečí nehrozí.

„Svážné písky jsou pouze v části území a samozřejmě máme udělaný podrobný hydrogeologický průzkum. Moderní stavby nyní mají hloubkové zakládání a navíc jsou pod nimi parkovací patra, takže se svahy ještě zpevní. Zrovna nedávno jsme nechali provést takzvané inklinometrické vrty, které zmapovaly pohyby podloží v daném území. Dochází k nim skutečně jen někde. Určitě bychom neplánovali projekt tam, kde to nejde. Vím, že už stížnost doputovala na stavební úřad. Přijde mi absurdní zpochybňovat závěry odborníků, za nimiž jsou hodiny a hodiny práce,“ nechápe Vinter.

O připravovaném geologickém průzkumu informoval i krajský odbor životního prostředí. Ani ten neměl k plánům námitky. „Aktuálně doděláváme studie a chystáme projekty. Lokalita je už od konce loňského roku ve schváleném územním plánu, takže jedeme dál. Kdy se začne stavět, ale nedokážu odhadnout,“ dodává Vinter.

Riziko existuje vždy, říká geolog

Obavy místních naopak chápe geolog Ivan Poul. „Není možné postavit něco stoprocentně správně. Vždy existuje určité riziko, které specifikují příslušné předpisy a normy. Přímo u stavby na kopci tak hrozí problémy svahových nestabilit, kterých je po Brně velké množství. Pokud tedy jde o dlouhodobě problematické území, tak stavební úřad musí po developerovi požadovat, aby doložil, že budou splněny všechny požadavky. Jen tak zajistí, že nedojde k ohrožení lidských životů a majetku. Tady už totiž zacházíme do Listiny základních práv a svobod,“ vysvětluje geolog.

Pokud místní zpozorují, že jim praskají domy nebo zaznamenají jiné podobné problémy, nemají podle něj váhat a okamžitě by se měli obrátit na stavební úřad. „A to s podnětem, aby úřad zjistil, co se v konkrétním území děje. Jestli je to tím, že už začaly práce na stavbě, nebo jde o jiný problém,“ radí expert.

Vášně vzbudila plánovaná výstavba v minulosti několikrát. Jak MF DNES už dříve informovala, za tento projekt lobboval bývalý židenický starosta za ANO a krasobruslař René Novotný. Čelil kritice, že pomáhal developerovi, od něhož získala byt jeho manželka. Politik argumentoval tím, že chtěl v lokalitě prosadit nový bazén, který by developer postavil na své náklady.