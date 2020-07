Jižní Moravou už lze jezdit bez hotovosti, útratu spočítá systém v noci

Tramvaje neprojedou Veveřím ani Novými sady Začátek prázdnin opět přináší nové komplikace pro cesty autem i hromadnou dopravou. Nejcitelnější jsou v Brně. Až do konce srpna bude ochromena doprava v ulici Veveří v centru města, kterou nemohou projet auta ani tramvaje. Linka číslo 3 jezdí pouze po trase Stará osada – Česká, kde se mění na číslo 12 a pokračuje do Juliánova, obdobně to funguje v opačném směru. Dopravu do Bystrce a Králova Pole zajišťují náhradní spoje x3 a x12, zatímco tramvajová linka 11 objíždí Veveří přes Pisárky a Mendlovo náměstí. Další výluka se dotýká tramvají 8 a 10, které mezi zastávkami Nové sady a Krematorium jezdí odklonem ulicemi Hybešova a Vídeňská. I zde by opatření mělo platit do konce prázdnin. Od 26. června do konce roku neprojedou autobusy ulici Hoštickou v Bosonohách. Buď ji objedou, nebo zastávku neobslouží vůbec. Cestující využívající hromadnou dopravu během prvních dní omezení vážnější problémy nepocítili. „Řešili jsme jen drobné připomínky. Větší komplikace nastaly jen u DRFG Areny, kde se vlivem i dalších stavebních prací zpožďovaly náhradní autobusy,“ sdělil dopravní ředitel brněnského dopravního podniku Jan Seitl. Krušnější časy zřejmě zažijí automobilisté. Dnešním dnem se zcela uzavře most přes Žabovřeskou ulici, a řidiči se tak nedostanou z Bystrce do Královopolských tunelů. V opačném směru je most neprůjezdný už od 1. června, současný stav potrvá až do půlky srpna. „Brněnská doprava je už tak chatrná a každý zásah přináší komplikace. Řidiči by si měli promyslet, jestli musí jet danou trasou, nebo raději zvolí jinou, popřípadě využijí hromadnou dopravu. Hlavně je nutné číst dopravní značky, protože se může objevit jiné značení, než na které jsou lidé zvyklí,“ upozorňuje policejní mluvčí Pavel Šváb. Práce na silnicích ovlivní dopravu také mezi obcemi Nesovice a Brankovice na Vyškovsku, mezi Čejčí a Hovorany na Hodonínsku či na svitavské křižovatce v Kuřimi na Brněnsku. (aho)